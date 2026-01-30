El humor de Juan Amodeo con su espectáculo '013 Origen', este sábado en el Auditorio Municipal - MEMEO

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El humorista y actor, Juan Amodeo, llegará a la programación del festival de humor 'MEMEO' este sábado, 31 de enero, con su espectáculo '013 Origen', a partir de las 19 horas en el Auditorio Municipal.

"'013' no es una gira. Es una sacudida. Es volver al niño que fui: descarado, libre, valiente. El que hacía reír sin pedir permiso. El que se reía sin filtros, sin pensar si eso iba a gustar. El que decía lo que pensaba, el que no buscaba likes... buscaba miradas cómplices en un banco de barrio".

En este show no hay filtros. Ni formas, ni normas, ni límites. "Solo ganas de volver a ser yo. Más barrio. Más verdad. Más salvaje. Más Juan que Amodeo", informan desde la organización.

Las últimas entradas para este show, se pueden adquirir desde 16 euros a través de la página web www.iberpop.com

Esta será la última cita del festival en el mes de enero y febrero viene con una programación de infarto con casi un lleno completo en cada una de las citas.

'MEMEO' traerá en febrero citas de éxito como Isabel Rey con 'Diva de barrio', el podcast La Ruina (sold out en las dos funciones) y el espectáculo Mentes Peligrosas de la mano de Álex Clavero, David Cepo, Eva Hache y Ana Morgade (Con últimas 4 entradas para la primera de las funciones).