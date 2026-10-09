La exposición 'Humor municipal', que recoge la faceta de dibujante de Rafael Azcona, en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Octubre Corto, Chechu León, y la responsable del Centro Fundación Caja Rioja Arnedo, Laura Pérez, han presentado este viernes la exposición 'Humor municipal', que recoge la faceta de dibujante de Rafael Azcona.

La muestra se incluye en el Festival Octubre Corto y puede visitarse hasta el 29 de octubre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

Se trata de una exposición preparada por Pepitas que descubre una de las facetas más desconocidas de Rafael Azcona: la de dibujante.

Entre los años 1954 y 1956 Rafael Azcona (Logroño, 1926 - Madrid, 2008) colaboró con el diario madrileño 'Pueblo', en el que vertió lo que hemos acordado en llamar humor municipal, una observación cáustica del disparate cotidiano en la urbe.

En esta breve exposición se muestra una parte de su obra 'perdida' en ese periódico, y ofrece no solo una extensa muestra de su talento humorístico, sino también un retrato coral de la sociedad española de los años cincuenta.

Un humor delicado y cáustico electriza estas viñetas, contemporáneas de títulos tan celebrados como 'Los muertos no se tocan, nene', 'Los ilusos' o 'El pisito'.

Esta exposición es posible gracias al apoyo de la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja.