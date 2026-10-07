Ibercaja y la Federación Riojana de Baloncesto renuevan su alianza para formar a jóvenes deportistas riojanos - IBERCAJA

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja y la Federación Riojana de Baloncesto (FRB) han renovado su convenio de colaboración para continuar promoviendo el desarrollo deportivo y personal de los jóvenes jugadores riojanos.

El director territorial de Ibercaja en La Rioja, Burgos y Guadalajara, José Ángel Pérez, y el presidente de la Federación Riojana de Baloncesto, Fernando Verano, han firmado el acuerdo, que consolida una colaboración vinculada al deporte base, la formación y la transmisión de valores.

El convenio permitirá a Ibercaja seguir respaldando el Programa de Tecnificación que desarrolla la Federación Riojana de Baloncesto.

Más de 240 niños de categorías benjamín, alevín e infantil participan en este proyecto y entrenan semanalmente en el CDM Lobete bajo la dirección de técnicos de las Selecciones Riojanas. El programa complementa el trabajo que realizan los clubes y favorece la progresión de los jugadores que pueden incorporarse posteriormente a las selecciones autonómicas.

José Ángel Pérez ha señalado tras la firma que "en Ibercaja creemos en el deporte como motor de vida sana y como escuela de valores. Hablo del esfuerzo, la disciplina, el compromiso y la constancia. Pero, sobre todo, creemos en las personas". El director territorial ha destacado también la cercanía, la autenticidad, la vocación y el impulso como valores compartidos por la entidad y por las personas que forman parte del deporte riojano.

Por su parte, Fernando Verano ha subrayado la importancia del Programa de Tecnificación para acompañar el crecimiento de los jugadores desde edades tempranas. "Este programa de detección y desarrollo de talento nos permite ayudar a los jóvenes deportistas a crecer, no solo en el aspecto técnico, sino también en lo personal y en valores", ha afirmado. Durante la temporada, los técnicos realizan un seguimiento individualizado de los participantes y valoran su evolución técnica, táctica y física.

La Federación coordina este trabajo con los clubes riojanos para complementar la formación habitual de los jugadores. Las sesiones se desarrollan los domingos entre septiembre y mayo y se completan con encuentros y torneos frente a combinados de otras comunidades autónomas.

La colaboración de Ibercaja incluye también el tradicional Día del Mini, una de las principales jornadas de convivencia del baloncesto riojano. La última edición reunió a más de 700 jugadores y 50 equipos, convirtiendo la actividad en un punto de encuentro para deportistas, clubes y familias.

APOYO A LAS SELECCIONES RIOJANAS

El acuerdo mantiene igualmente la presencia de Ibercaja junto a las Selecciones Riojanas. La imagen de la entidad figura en las equipaciones de los equipos autonómicos infantiles y cadetes, masculinos y femeninos, que disputan los Campeonatos de España, así como en las selecciones U13 y U15 que participan en las competiciones nacionales de baloncesto 3x3.

La colaboración se refleja además en equipaciones de entrenamiento y competición, cartelería, campus, clinics, materiales promocionales y soportes digitales de la Federación.