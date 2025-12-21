La Ibérica riojana, en aviso amarillo por nevadas hoy domingo con acumulaciones de cinco centímetros

Archivo - La nieve llega a La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ibérica riojana estará hoy, domingo 21 de diciembre, en aviso amarillo por nevadas con acumulaciones de nieve en 24 horas de cinco centímetros, tal y como ha informado el SOS Rioja.

De acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se activa el aviso amarillo hasta las 18:00 horas.

Durante este tiempo, se esperan acumulaciones por encima de 1400 metros.