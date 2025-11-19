La Ibérica riojana en aviso amarillo por nevadas este viernes que pueden alcanzar los cinco centímetros de espesor

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ibérica riojana entra en situación de aviso amarillo el viernes por nevadas este viernes que pueden alcanzar los cinco centímetros de espesor, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, el riesgo en la zona se extenderá entre las 00,00 horas del jueves y las 12,00 horas del viernes. La acumulación puede ser de 5 centímetros a partir de los 1.000 metros. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

Desde la AEMET se indica que el aviso podrá continuar el día siguiente.