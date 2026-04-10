La Ibérica riojana en aviso amarillo este sábado por nevadas, que podrían acumular cinco centímetros de nieve

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LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ibérica riojana entra en situación de aviso amarillo este sábado por nevadas, que podrían acumular cinco centímetros de nieve, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, el riesgo en la zona se extenderá entre las 18,00 horas de este sábado, a las 00,00 horas del domingo. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

La cota de nieve puede bajar hasta los 900 o 1000 metros, aunque las acumulaciones se esperan por encima de 1200 o 1300 metros. Continúa al día siguiente.