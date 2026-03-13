La Ibérica riojana entrará esta noche en aviso amarillo por nieve que permanecerá activo durante 24 horas

Archivo - Vista del monte San Lorenzo - LA RIOJA TURISMO - Archivo
LOGROÑO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Ibérica riojana entrará esta noche, a las 00,00 horas, en aviso amarillo por nevadas, de acuerdo al Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA) de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y recogido por SOS RIOJA 112.
En concreto, el riesgo comenzará a las 00,00 horas de este sábado y permanecerá activo 24 horas. Se esperan acumulaciones por encima de 1.100 a 1.200 metros.
La probabilidad de este hecho ronda entre el 40 y el 70 por ciento.