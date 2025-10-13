El IER presenta el libro 'Semblanza del compositor Eliseo Pinedo. Legado musical y pedagógico', de Carlos Blanco Ruiz

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) presenta este martes, 14 de octubre, a las 19,00 horas, en el Conservatorio Eliseo Pinedo de Logroño, el libro 'Semblanza del compositor Eliseo Pinedo. Legado musical y pedagógico', obra del investigador y músico riojano Carlos Blanco Ruiz. En el acto intervendrán el gerente del IER, Óscar Robres, y el propio autor.

El libro ofrece una aproximación rigurosa y amena a la trayectoria del compositor, director y pedagogo Eliseo Pinedo (1908-1969), una de las personalidades más destacadas en la vida musical riojana del siglo XX. A través de una narración de lectura ágil y estructurada cronológicamente, la obra expone las inquietudes personales del protagonista y las dificultades estructurales que marcaron el desarrollo de la música en la región durante las décadas centrales del pasado siglo.

Desde su Zarratón natal hasta su labor en Logroño, pasando por enclaves como Haro o Tudela, el recorrido vital y profesional de Pinedo se presenta como representativo de toda una época. Sus experiencias formativas y su capacidad para impulsar proyectos institucionales ayudan a comprender los retos del contexto sociomusical de la época y las soluciones que contribuyeron a sentar las bases de la educación musical moderna en La Rioja.

ESTRUCTURA Y APORTACIONES DEL ESTUDIO

La obra se articula en dos grandes bloques. El primero analiza la trayectoria profesional de Pinedo desde una perspectiva contextual e historiográfica; el segundo pone en valor su legado compositivo mediante el estudio sistemático de su catálogo musical, presentado aquí por vez primera de forma integral y documentada. Asimismo, el autor incorpora aspectos poco conocidos o inéditos de la biografía del músico, como su labor de recopilación del folclore riojano o su papel en la transformación de estructuras pedagógicas como la Banda Provincial y la Academia de Música, germen del actual Conservatorio que hoy lleva su nombre.

EL AUTOR

Carlos Blanco Ruiz (San Asensio, 1970) es profesor de Guitarra y director del Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo de Logroño. Licenciado en Historia y Ciencias de la Música, máster en Musicología Aplicada y doctor en Humanidades, ha desarrollado una intensa carrera artística e investigadora, con una amplia discografía y numerosas publicaciones sobre música riojana y repertorio para instrumentos de plectro.