El IER publica los 'Cuentos completos de María Teresa León' como preludio al centenario de la Generación del 27

El IER publica los 'Cuentos completos de María Teresa León' como preludio a la celebración del centenario de la Generación del 27 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos publica por primera vez los cuentos completos de María Teresa León, una de las figuras más relevantes de la literatura española del siglo XX, nacida en Logroño. La edición, preparada por el profesor Hilario Jiménez Gómez, supone un acontecimiento editorial al reunir la totalidad de la narrativa breve de la autora, hasta ahora dispersa y en gran medida inaccesible.

La edición supone el preludio a la celebración de un intenso programa de actos a nivel nacional que tendrá lugar durante el próximo año como celebración del centenario de la Generación del 27.

La logroñesa María Teresa León fue una de las escritoras más luminosas y comprometidas de la llamada Generación del 27; puso su vida y su escritura al servicio de la República y las reivindicaciones sociales, por lo que sufrió un duro exilio de casi cuarenta años junto a su marido Rafael Alberti. Desarrolló una obra literaria marcada por el compromiso, la memoria y la sensibilidad artística.

Escribió novelas, teatro, biografías noveladas, ensayos y memorias, destacando sobremanera en los cuentos; llegó a publicar siete colecciones, de temáticas y estilos variados. El profesor Hilario Jiménez los ha agrupado aquí por primera vez: 'Cuentos para soñar' (1928), 'La bella del mal amor' (1930), 'Rosa-Fría, patinadora de la luna' (1934), 'Cuentos de la España actual' (1936), 'Morirás lejos*' (1942), 'Las peregrinaciones de Teresa' (1950) y 'Fábulas del tiempo amargo' (1962); además recoge casi una treintena de cuentos más: unos fueron publicados por la autora a lo largo de los años en revistas, periódicos o libros colectivos, y otros han sido transcritos de los muchos cuadernos de trabajo autógrafos conservados que ella nunca editó.

A pesar de la relevancia de su trayectoria, una parte significativa de su obra -especialmente sus cuentos- no había contado hasta ahora con una edición que permitiera apreciar su alcance y coherencia.

Los relatos reunidos en este doble volumen ofrecen una visión amplia y matizada del universo literario de León. En ellos, la autora despliega una prosa de gran riqueza expresiva en la que se entrelazan el lirismo, la memoria y la reflexión crítica. Temas como la infancia, la identidad, el desarraigo, la guerra o la nostalgia de lo perdido atraviesan estos textos, que oscilan entre la evocación íntima y la denuncia social, revelando una voz narrativa profundamente original y comprometida con su tiempo.

La edición del profesor extremeño Hilario Jiménez, especialista en la literatura del 27, destaca por su rigor filológico y su labor de recuperación textual. La publicación, de casi 700 páginas, incluye un estudio introductorio que contextualiza los cuentos dentro de la trayectoria vital y literaria de la autora, así como notas, anexos, fotografías e ilustraciones que permiten al lector comprender el proceso de fijación de los textos y su procedencia. Este trabajo no solo facilita el acceso a la obra, sino que aporta nuevas claves para su interpretación crítica.

HOMENAJE

Con esta publicación, el Gobierno de La Rioja rinde homenaje a una de sus creadoras más ilustres, reforzando al mismo tiempo su compromiso con la recuperación y difusión del patrimonio literario español. La edición de los 'Cuentos completos' no solo llena un vacío en la bibliografía de María Teresa León, sino que se convierte en una herramienta fundamental para investigadores, docentes y lectores interesados en redescubrir una de las voces más singulares de la literatura del exilio.

La aparición de esta cuidada edición invita, en definitiva, a una relectura de la obra de María Teresa León desde una perspectiva renovada, consolidando su lugar en el canon y subrayando la vigencia de su mirada literaria en el contexto contemporáneo. Arrancar del silencio y el olvido a una de las escritoras imprescindibles de la literatura española del siglo XX es una obligación moral. Con esta publicación se pretende restañar así ese triste lamento que ella misma anotó en su deliciosa Memoria de la melancolía: "Hay que tener recuerdos. Vivir no es tan importante como recordar. Lo espantoso era no tener nada que recordar, dejando detrás de sí una cinta sin señales".

La presentación tendrá lugar este sábado, a las 13 horas, en el monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla, en el marco de Virgulilla, festival literario dentro de Escenario Vivo, y contará con la participación de su editor, Hilario Jiménez.

El libro, editado dentro de la colección Nuestros Editores, del propio IER, se podrá adquirir en la presentación y desde ese momento en la librería del IER (calle Portales, 2, Logroño) y a través de su página web: www.larioja.org/ier.