Los candidatos del PSOE al Congreso, Raúl Díaz y Emilia Fernández. - PSOE

LOGROÑO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del PSOE al Congreso, Raúl Díaz y Emilia Fernández, han presentado las principales propuestas del Partido Socialista dirigidas a las personas LGTBI. Díaz y Fernández han alertado de que España "no es ajena a la ola reaccionaria que recorre el mundo". Y frente a esta "ola ultra", Díaz ha asegurado que los socialistas "decimos alto y claro que la igualdad de las personas LGTBI forma parte de la identidad de nuestro proyecto".

El candidato socialista ha recordado que en esta legislatura "hemos desarrollado la Ley 4/2023 con las primeras estrategias estatales para la igualdad LGTBI y la inclusión de las personas trans".

Además, "hemos reforzado la protección frente a la discriminación laboral, ampliado los derechos de las familias LGTBI, impulsado la prohibición de las terapias de conversión, mejorado la atención a las víctimas con el servicio 028 Arcoíris y avanzado en la memoria democrática LGTBI". Y si queremos seguir en esta línea, en La Rioja "el único voto capaz de lograrlo es el voto al PSOE".

Emilia Fernández ha avanzado que los compromisos del PSOE para la próxima legislatura "pasan por garantizar que la Ley 4/2023 sea el suelo común de derechos de las personas LGTBI en toda España, de modo que ningún retroceso autonómico deje sin protección a nadie por razón de su lugar de residencia".

Y también, "queremos impulsar un Pacto de Estado contra los discursos y delitos de odio o culminar la reforma del Código Penal para penalizar las llamadas 'terapias de conversión', retomando la iniciativa legislativa impulsada durante la anterior legislatura".

Y junto a esto "reforzaremos la acción internacional de España en defensa de los derechos LGTBI e impulsando la adopción internacional para familias LGTBI".

Fernández ha señalado que "hemos hecho mucho, pero tenemos que continuar avanzando porque los derechos cuesta mucho conquistarlos, pero perderlos es cuestión de segundos". Y es que "estamos viendo con preocupación lo que están haciendo las derechas".

Así, en Aragón "han defendido en las Cortes la eliminación de las ayudas específicas destinadas a las entidades LGTBI". Y, además, autonomías como la madrileña o la valenciana "han visto cómo en los últimos años se han recortado sus leyes contra la LGTBIfobia".