La II Carrera Solidaria de la Guardia Civil en La Rioja recauda 15.000 euros para ARDEM

Momento del corte de cinta - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La II Carrera Solidaria de la Guardia Civil en La Rioja, celebrada hoy en Haro con mil dorsales, ha recaudado 15.000 euros que se destinarán íntegramente a la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM).

Tal y como ha informado la organización, los resultados superan los obtenidos en la primera edición, celebrada el pasado año en Villamediana de Iregua a beneficio de ARPA Autismo Rioja, en la que participaron 980 personas y se consiguieron 10.000 euros.

La recaudación permitirá a ARDEM adquirir un exoesqueleto robótico de rehabilitación, una tecnología avanzada que facilitará el tratamiento de personas afectadas por esclerosis múltiple y otras enfermedades neuromusculares.

Además, los fondos contribuirán a sufragar el mantenimiento del dispositivo y los servicios de personal especializado necesarios para su utilización.

La jornada ha tenido como escenario principal el entorno del estadio de El Mazo, donde se han situado la salida y la meta de los distintos recorridos.

Desde primera hora, las instalaciones han registrado una notable afluencia de participantes, familiares y visitantes, que han podido disfrutar de diferentes propuestas de entretenimiento, puestos informativos, un espacio de restauración y actividades dirigidas especialmente al público infantil.

La Guardia Civil también ha acercado su labor a los asistentes mediante una exposición de vehículos y medios del Cuerpo. Uno de los principales atractivos ha sido la presencia de un helicóptero de la Unidad Aérea, que ha aterrizado en el propio estadio y ha permitido a los más pequeños conocer de cerca esta aeronave e incluso acceder a su interior.

En el apartado deportivo, la clasificación absoluta femenina ha estado encabezada por Beatriz Trujillo Quintás, seguida de Nieva Villar González y Tama El Ghaoual, que han ocupado la segunda y tercera posición, respectivamente.

En categoría masculina, el vencedor ha sido Javier Castillo Martínez, mientras que Roberto Sierra ha conseguido el segundo puesto y Julián Roberto Rampérez, el tercero.

Por su parte, en la clasificación reservada a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), Jesús Alberto García se ha alzado con el primer puesto en categoría masculina y Lucía Doblado Fraguas ha sido la primera clasificada en categoría femenina.

La Guardia Civil ha trasladado su agradecimiento a todas las instituciones, entidades, empresas, asociaciones, voluntarios y colaboradores que, con su implicación, generosidad y esfuerzo, han hecho posible la celebración de esta segunda edición.