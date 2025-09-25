Los II Premios de Fotografía 'Por la Igualdad' buscarán visibilizar buen trato como prevención de violencia de género

Gobierno de La Rioja anima a la juventud riojana de entre 12 y 35 años a participar en este certamen que, bajo el lema "Retratos de buen trato"

El Gobierno de La Rioja, a través de la Subdirección General de Igualdad de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha convocado la segunda edición de los Premios de Fotografía 'Por la Igualdad', un certamen dirigido a jóvenes de 12 a 35 años empadronados en la Comunidad.

La iniciativa pretende fomentar la reflexión sobre el buen trato como motor de relaciones equilibradas, libres de violencia y generadoras de entornos seguros y de cuidado.

Bajo el lema 'Retratos de buen trato', el concurso invita a retratar, desde cualquier perspectiva artística, valores como el respeto, la empatía, la colaboración, la comunicación afectiva y la resolución no violenta de los conflictos.

La convocatoria, publicada esta semana en el Boletín Oficial de La Rioja, contempla dos categorías de participación: Categoría A: Jóvenes de 12 a 17 años (fotografía en blanco y negro o en color); y Categoría B: Jóvenes de 18 a 35 años (fotografía en blanco y negro o en color).

Se concederán primeros, segundos y terceros premios en cada subcategoría, con importes de hasta 300 euros en la categoría B y 250 euros en la categoría A. Los premios se entregarán en el marco de las actividades organizadas con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Las personas interesadas podrán presentar un máximo de dos fotografías, en formato digital o impreso, en un plazo de 15 días hábiles que comenzaron a contar ayer miércoles, 24 de septiembre.

Las solicitudes podrán registrarse de forma telemática, en la sede electrónica del Gobierno de La Rioja, en las oficinas de registro de la Consejería de Salud y Políticas Sociales o en cualquier Oficina de Atención a la Ciudadanía de La Rioja.

La Dirección General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad será la encargada de la instrucción del procedimiento, y valorará las fotografías en función de su adecuación al tema, su valor pedagógico y su creatividad.

Esta iniciativa convierte la fotografía en una herramienta de sensibilización y de educación en valores y ayuda a seguir construyendo una sociedad riojana libre de violencia contra las mujeres.