El III Congreso Internacional Tutoría entre Iguales aborda en la UR su eficacia en la prevención del acoso

Una persona con la cara pintada, contra el bullyg - Carlos Luján - Europa Press

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El III Congreso Internacional del Programa Tutoría Entre Iguales (TEI) se celebra en la Universidad de La Rioja del viernes 14 al domingo 16 de noviembre bajo el título 'La convivencia, un compromiso comunitario'.

Este congreso reunirá a profesionales del ámbito educativo, familias, investigadores, personal técnico, instituciones y estudiantes procedentes de España e Hispanoamérica con el propósito de compartir experiencias, estrategias y evidencias científicas en prevención del acoso, mejora de la convivencia escolar y bienestar emocional.

El III Congreso Internacional del Programa TEI, que viene a confirmar al programa Tutoría entre Iguales, basado en la tutoría emocional entre iguales, como un proyecto pionero y de referencia en la prevención del acoso escolar, abordará, entre otros aspectos, los principales retos en convivencia, salud mental, educación emocional y ciudadanía activa.

"El modelo TEI convierte al alumnado en protagonista del cambio hacia una escuela más segura y humana", defiende Andrés González Bellido, psicólogo, catedrático de Orientación Educativa e investigador de la Universidad de Barcelona, creador del programa TEI y ponente.

En el congreso también participarán Eduardo Fonseca Pedrero, catedrático de la UR e investigador principal del Programa Riojano de Investigación en Salud Mental; María Zysman, psicopedagoga argentina, fundadora de Libres de Bullying; Javier Ortuño Sierra, profesor de la UR; José Miguel Valle, filósofo y docente; y Vanesa Sainz profesora de la Universidad Francisco de Vitoria.

Durante tres jornadas, el Aula Magna de la Universidad de La Rioja acogerá ponencias y mesas de debate además de la exposición de diferentes experiencias educativas -María Esperanzas López Domínguez abordará la puesta en marcha del programa en escuelas públicas de México- y la presentación de evidencias científicas sobre la eficacia del modelo de Tutoría entre Iguales.

Este programa está implantado en más de 3.000 centros educativos de Europa y América Latina, ha formado a 150.000 docentes y en él han participado más de cuatro millones de estudiantes. En un contexto social especialmente sensible ante el acoso escolar, este congreso viene a reforzar el compromiso educativo y comunitario para construir entornos escolares basados en la empatía, el respeto y la corresponsabilidad.

El programa TEI inicia su desarrollo teórico y estructural en el año 1999 a partir de la idea original de Andrés González Bellido. Su aplicación en centros educativos comenzó en el curso 2002-2003 y en la actualidad es el programa de mayor implementación a nivel español (tanto por el número de centros que lo aplican, como por el profesorado formado y el alumnado implicados) y uno de los primeros a nivel mundial.

En La Rioja comenzó su andadura en el año 2017 y llegó a implantarse en 16 centros educativos.

Este programa se basa en la tutorización emocional entre iguales y el respeto, la empatía y el compromiso son los pilares básicos de su desarrollo en los centros educativos. La tutorización emocional entre iguales facilita la eliminación del desequilibrio de fuerzas, presente en la violencia y el acoso escolar. Así, el alumnado tiene un referente como tutor/a que le escucha y apoya siempre; no hay repetición del maltrato, porque se actúa desde el primer momento; el alumno no está nunca sólo, porque su tutor se interesa por él; y no hay Ley del Silencio, porque es el tutor le ayuda.

Al cuidar de su tutorizado, el tutor ayuda a otros a estar bien; soluciona eficazmente conflictos; construye una escuela libre de acoso; colabora con su tutorizado para mejorar su entorno (escuela, municipio); desarrolla actitudes y hábitos de empatía, respeto y compromiso; y genera entornos comunitarios libres de violencia y acoso escolar.