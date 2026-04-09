Los III Premios 1º de Mayo CCOO-UR premian un trabajo sobre satisfacción laboral y un estudio de financiación autonómica

Los III Premio 1º de Mayo CCOO-UR premian un trabajo sobre satisfacción laboral y un estudio de financiación autonómica - UR

LOGROÑO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un trabajo sobre el nivel de satisfacción laboral, con recomendaciones para la gestión de personal en el ámbito de la economía social, de Claudia Lidia Martín Gómez, y un estudio sobre el sistema de financiación autonómica, de Alex Velasco Ibáñez, han sido reconocidos en la III Edición de los Premios 1º de Mayo CCOO-Universidad de La Rioja.

El acto de entrega de los premios ha tenido lugar en la Sala de Grados del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja y en él han participado Marian Martínez Calvo, vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, y Rodrigo Alfaro Huerta, secretario General de CCOO Rioja.

En su tercera edición, los Premios 1º Mayo CCOO-UNIRIOJA reconocen los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Trabajo Social, Derecho y GADE que aborden cuestiones de impacto social en el mundo del trabajo, las relaciones laborales, el trabajo decente y la justicia social, atendiendo a retos contemporáneos como la desigualdad, la precariedad, la digitalización, la transición ecológica, la salud laboral y la igualdad.

Claudia Lidia Martín Gómez, graduada en Administración y Dirección de Empresas, ha logrado el primer premio, dotado con 1.000 euros, por su trabajo titulado 'Diagnóstico del nivel de satisfacción laboral y recomendaciones para la gestión de personas en el contexto de las entidades de economía social'.

En este Trabajo Fin de Grado (TFG) se realiza un diagnóstico sobre la satisfacción laboral en una entidad de economía social ubicada en Logroño. El objetivo era identificar los puntos de mejora de la organización y, a partir de ahí, ofrecer una serie de recomendaciones para aumentar el bienestar de las personas trabajadoras.

Los resultados destacan que el nivel de satisfacción de la entidad es relativamente elevado. Sin embargo, el área administrativa muestra una mayor insatisfacción que el resto de actividad de la entidad. Las principales implicaciones del trabajo promueven la elaboración de propuestas diferenciadas por áreas de actividad, destacando la relevancia de reforzar la identificación y cercanía con la misión de la entidad.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Alex Velasco Ibáñez, graduado en Administración y Dirección de Empresas, ha logrado el segundo premio, dotado con 1.000 euros, por su trabajo 'Estudio del sistema de financiación autonómico (especial referencia a la comunidad autónoma de Cataluña)'.

Este trabajo analiza en detalle el actual sistema de financiación autonómico, con especial referencia a la Comunidad Autónoma de Cataluña perteneciente al régimen común. En primer lugar, se realiza un análisis económico en el periodo comprendido desde 2015 hasta 2023 teniendo en cuenta indicadores clave.

A continuación, se desarrolla el funcionamiento del sistema de financiación de régimen común, los principios que lo rigen y los recursos de financiación autonómicos. Además, se exponen los principales problemas que presenta el actual sistema identificados por la doctrina y por la Comisión de Expertos de 2017, con sus respectivas propuestas de mejora.

Finalmente, se analiza el acuerdo existente de financiación singular para Cataluña donde se detalla su contenido, las valoraciones de los expertos y la reacción de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante este acuerdo.

Los Premios 1º Mayo CCOO-UNIRIOJA tratan de fomentar la generación de conocimiento teórico y aplicado que responda a necesidades reales y a una realidad social cambiante, contribuyendo a un desarrollo económico sostenido, inclusivo y sostenible, al pleno empleo y a la mejora de la calidad del trabajo.

Así mismo, quieren poner en valor y visibilizar las profesiones y salidas laborales vinculadas a los grados que dan acceso a estos premios, reforzando su reconocimiento social y su contribución a la calidad del empleo, la cohesión social y la garantía efectiva de los derechos laborales.

Las ayudas económicas concedidas por valor de 1.000 euro están destinadas a apoyar a las personas premiadas para continuar su formación mediante estudios de máster en una universidad pública española. En caso de que la matrícula se realice en la Universidad de La Rioja, la ayuda se incrementará por el importe de la matrícula correspondiente.