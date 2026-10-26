Los III Premios Renques reconocen el talento del sector primario riojano

LOGROÑO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón de Haro acogerá este martes, 27 de octubre, a las 20,00 horas, la gala de los III Premios Renques, organizados por La7 de La Rioja para reconocer el trabajo, la trayectoria y la capacidad de innovación de los profesionales y las empresas del sector primario riojano. Los ganadores de las seis categorías se darán a conocer durante la ceremonia, que se retransmitirá por La7 el miércoles 28 de octubre.

Los galardones reconocerán las candidaturas finalistas en seis categorías. En el Premio Renques al Mejor Profesional Agrario optan al reconocimiento José Luis Pisón Martínez, de Murillo de Río Leza; Berta Valgañón, de Cuzcurrita de Río Tirón; y María Balda Benito, de Villamediana de Iregua. En la categoría de Innovación, los finalistas son PANOimagen, Semillas Ramiro Arnedo y Pangea Ingenieros.

El Premio Renques a la Mejor Pyme cuenta con las candidaturas de Pistachos Hermanos San Juan, Servicios Agrarios Riojanos (SAR) y Ganadería La Herradura.

Por su parte, el premio a la Bodega del Año reconocerá a una de estas tres candidaturas: Bodegas Ruiz Alfaya, de Castilseco; Bodegas Feco, en San Vicente de la Sonsierra; y Bodega Abel Mendoza, también de San Vicente de la Sonsierra.

En la categoría de Mejor Iniciativa Ecológica son finalistas LURREKO Aromáticas y Biodiversidad, de Préjano; José Ramón Abad, por su cultivo ecológico de seta shiitake en Autol; y la Asociación El Colletero, de Nalda.

Finalmente, optan al Premio Renques al Personaje del Año David Moreno Peña, de Badarán; Pedro Medel Gutiérrez, vinculado a la ganadería de las Siete Villas; y Yaiza Ortiz y Darío, responsables del proyecto de apicultura Apis Catus, en Nájera.

Las candidaturas representan la diversidad del campo riojano y su evolución, con proyectos que combinan tradición, relevo generacional, emprendimiento, innovación tecnológica y sostenibilidad. Los Premios Renques buscan dar visibilidad a quienes mantienen la actividad agraria y ganadera, generan oportunidades en el medio rural y contribuyen al desarrollo económico y social de La Rioja.

La gala contará con la actuación del humorista y monologuista Óscar Terol y con la asistencia de Noemí Manzanos, consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, y Guadalupe Fernández, alcaldesa de Haro.