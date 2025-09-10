La ilustradora logroñesa Bea Tormo presenta el libro 'Mila y el pedrolo del espacio exterior' en la Rafael Azcona

La ilustradora logroñesa Bea Tormo presenta el libro 'Mila y el pedrolo del espacio exterior' en la Biblioteca Rafael Azcona - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor Fran Collado y la ilustradora logroñesa Bea Tormo presentarán el próximo sábado 13 de septiembre, a las 12 horas, en la Biblioteca Rafael Azcona, el libro infantil 'Mila y el pedrolo del espacio exterior'.

Los primeros asistentes en llegar recibirán un ejemplar gratuito del libro, que los autores firmarán tras el acto de presentación.

La obra narra una trepidante aventura protagonizada por Mila y Lucas, dos niños que deberán proteger a un perro parlante mientras intentan descubrir qué extraño fenómeno se esconde tras la caída de un misterioso meteorito en un pequeño pueblo.

Humor, acción y sorpresas se mezclan en una historia que promete risas, emoción y pasión por la lectura.

Además, quienes acudan a la biblioteca podrán visitar la exposición 'La biblioteca ilustrada de Bea Tormo', que recorre la trayectoria profesional de la artista logroñesa y que permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2025 en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal Rafael Azcona.

SOBRE BEA TORMO

Beatriz Tormo (Logroño) es ilustradora e historietista, conocida artísticamente como Bea Tormo o, en ocasiones, Triz. Reside en Terrassa (Barcelona) y trabaja para editoriales como SM, Anaya, Bruño, Santillana, Andrews McMeel y Astiberri.

Formada en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (2005-2008) y en el Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (2009), ha desarrollado una destacada carrera en la ilustración infantil y juvenil.

En paralelo, cultiva el cómic de humor para adultos, con colaboraciones en revistas como El Jueves, El Estafador y Orgullo y Satisfacción.

Su estilo caricaturesco, ácido e irónico, le ha valido diversos premios en certámenes de cómic. Con gran presencia en internet, combina sus publicaciones con proyectos personales, webcómics y una tienda online en la que comercializa dibujos y objetos inspirados en sus creaciones.