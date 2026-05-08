La ilustradora Raquel Marín inaugura este viernes, con una conferencia de arte, la XXX Certamen Nacional de Pintura

Inicio Ciclo De Charlas Sobre Arte XXX CNP Ciudad De Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

La programación conmemorativa a la trigésima edición del Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Calahorra' comienza este viernes, 8 de mayo, con la ilustradora riojana Raquel Marín Ezquerro y su conferencia titulada 'Palabras ilustradas'. La charla tendrá lugar en el Centro Joven Municipal a las 20,00 horas. La entrada es libre.

Es la primera ponente del ciclo de charlas sobre arte, que ha programado el Ayuntamiento de Calahorra para celebrar los 30 años que cumple este certamen pictórico en 2026. En total, son 4 conferencias, tres de ellas impartidas por artistas riojanas, y un concierto en el que dialogarán la música y la pintura, a través de diferentes piezas musicales, el repertorio explorará conceptos pictóricos como la luz, el espacio o el retrato.

Las charlas serán los viernes del mes de mayo a partir de las 20,00 horas en el Centro Joven Municipal y la Catedral será el escenario de la actuación musical.

Programa:

-8 de mayo. 'Palabras ilustradas' con la ilustradora Raquel Marín Ezquerro.

-15 de mayo. 'Revelar el lienzo. Fotografía y pintura' con la fotógrafa Teresa Rodríguez Miguel.

-22 de mayo. 'Inicios, desarrollo y evolución de la vidriera artística' con la escultora Mapi Gutiérrez Sáinz.

-29 de mayo. 'El rostro del tiempo' con Eduardo Laborda Gil, pintor y coleccionista de arte.

-13 de junio. Concierto 'Música y pintura' de la Coral Ondarreta, de Bilbao, en la Catedral de Santa María.