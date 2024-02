Imágenes del 'Duelo' de Sevilla acompañan la urna Santo Sepulcro con el Cristo Yacente en la muestra 'Santo Entierro'

LOGROÑO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Seis imágenes del 'Duelo' de Sevilla, de la Real Hermandad del Santo Entierro de la capital andaluza, acompañan a la urna del 'Santo Sepulcro' con el 'Cristo Yacente', junto a la Virgen de la Soledad de Logroño, en la exposición 'Santo Entierro', que hasta el 9 de marzo puede contemplarse en la 'Capilla de los Ángeles' de la Concatedral de la Redonda de la capital riojana.

La muestra estará abierta todos los días de 17,30 a 20,30 horas, así como los sábados y domingos también de 11,00 a 14,00 horas, con entrada a la Concatedral por la puerta situada junto a la plaza del Mercado.

La exposición ha sido inaugurada en un acto en el que además del comisario de la misma, Fermín Labarga, han estado presentes, entre otras personalidades, el hermano mayor de la Real Hermandad del Santo Entierro de Sevilla, Fermín Vázquez; el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán; la presidenta del Parlamento, Marta Fernández; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; el Hermano Mayor de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la ciudad de Logroño, Francisco Marín; el hermano mayor de la Cofradía del Santo Entierro, David Rioja, y el vicario general de la Diócesis, Vicente Robredo, que ha excusado la presencia del obispo de La Rioja, Santos Montoya, que se encontraba de viaje.

'Santo Entierro' nace de la colaboración entre la Cofradía del Santo Sepulcro de Logroño y la del Santo Entierro de Sevilla a raíz de la cesión de los primeros de la urna con el Cristo Yacente para la gran exposición del 775 aniversario del restablecimiento del culto cristiano y del XIV Santo Entierro Grande, que se celebró en 2023 en Sevilla.

Antes de la inauguración, el comisario de la muestra Fermín Labarga ha señalado a los medios de comunicación que la urna logroñesa "según nos indican los documentos se hizo con una traza de la original que se había hecho nueva en Sevilla", con la mala fortuna que la de Sevilla desapareció en la Guerra de la Independencia con Francia.

El Santo Sepulcro, que procesiona con la Cofradía del mismo nombre, es una pieza donada por el capitán logroñés Gabriel de Unsaín en 1694, y ahora se puede contemplar en la muestra junto a las imágenes sevillanas de San Juan Evangelista, Nicodemo, María Salomé, Santa María Magdalena, José de Arimatea y María de Cleofás. Junto a ellos la Virgen de la Soledad de Logroño. Se trata de "una recreación, por así decir, de lo que sería el duelo que hubo en torno a la muerte de Cristo, donde los más allegados están arropando a la virgen que está despidiendo el cuerpo muerto de su hijo", ha destacado Labarga.

Por su parte, Vázquez ha señalado que estas imágenes de Sevilla "es la primera vez que salen en la historia de la Hermandad, estando todo el mundo encantado porque lo importante que tienen las cofradías es que somos generosos".

No obstante, ha admitido que el traslado ha sido "complicado", ya que "se han tenido que hacer unas cajas ex profeso para cada pieza, y de camino se encontraron con la huelga de los tractores que fue un percance, pero bien no hubo problema. "Luego aquí se dedicaron a adecuarlas en el tema de la vestimenta, porque no solo son las figuras, sino lo importante que también, aparte de la escultura, es el bordado de las mismas que es de los más antiguos de Sevilla", ha añadido.

El hermano mayor de la Real Hermandad del Santo Entierro de Sevilla ha apostado sobre la diferencias entre las 'Semana Santa' de su ciudad y de Logroño que "lo importante de cada sitio es que conserve su idiosincrasia; a mí me molesta, como sevillano, que en algunos sitios se pierda la esencia por intentar copiar el modelo de Sevilla, porque creo que cada uno debe conservar lo suyo".

ACTO DE INAUGURACIÓN

Posteriormente, se ha desarrollado el acto de inauguración. En el mismo, Robredo ha indicado que con esta muestra "nos unimos a esta contemplación y a este canto de alabanza, en el que nos enseña un espectáculo no puede ser más hermoso, si me apuráis, también más terrible; pero así como a veces la belleza se nos envuelve de ternura, como en Navidad, de alegría, hay momentos en los que la belleza se nos unge de dolor".

Rioja, por su parte, ha agradecido la colaboración de los "hermanos sevillanos" al tiempo que ha avanzado que seguramente en el futuro seguirán realizando acciones conjuntas, mientras que Marín ha invitado a todos los riojanos y visitantes a que se acerquen para ver "esta única e inédita exposición".

A continuación, Escobar ha señalado que la muestra "es prefacio de una extraordinaria Cuaresma y posterior Semana Santa". Ha señalado que el escenario que se encuentra el visitante a la exposición "está en el origen de la Semana Santa, el misterio; el misterio de la muerte, el acompañamiento, y además, abrazado, abrazando el cuerpo de Cristo, esta extraordinaria imaginería que vamos a poder disfrutar".

De ahí, que el alcalde de Logroño haya invitado "a mirar hacia adentro", si bien también ha lanzado la reflexión que "nos invita a ir hacia afuera, proyectar ese misterio hacia el exterior. Y ahí yo quiero destacar el salto de calidad en todos los sentidos, el artístico, patrimonial, el puramente organizativo, que se ha dispensado con esta oportunidad que tenemos de disfrutar estas imágenes de Sevilla".

Capellán, en su intervención, ha dicho que hay que "sentirnos muy orgullosos de poder albergar en Logroño, en la Concatedral de la Redonda, una exposición absolutamente excepcional". Ha destacado el "hermanamiento" de las dos cofradías, de Logroño y Sevilla, que también

"nos hermana a través de la Semana Santa y del arte, en este caso, del arte sacro".

El presidente riojano ha puesto en valor el "haber recreado una

atmósfera que nos traslada a ese barroco, a ese arte sacro, de una manera tan recogida, pero también tan especial".