Immotion VR, un concepto de realidad virtual revolucionario, ya está disponible en Logroño

Actualizado 03/06/2019 10:02:04 CET

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Climbing Planet ha desembarcado en Logroño con su nuevo concepto de Realidad Virtual: Immotion VR. Se trata de una espectacular instalación de 297 metros cuadrados, en la que los visitantes pueden disfrutar de emocionantes experiencias de RV aptas para todos los públicos en cualquiera de los simuladores que encontrarán a su disposición.

Este concepto, que llega directamente desde Reino Unido, ya ha triunfado en ciudades como Bristol o Manchester. El de Logroño es el primero de los centros Immotion VR que Climbing Planet abrirá en España. Está ubicado en el Centro Comercial Parque Rioja Xperience y cuenta también con un espacio destinado a eventos, reuniones de empresas o cualquier tipo de celebraciones.

Los visitantes de Immotion VR Logroño ya pueden disfrutar de futuristas carreras de motos dignas de la mejor película de ciencia ficción, participar en batallas espaciales a los mandos de una nave o ponerse al volante de un buggy en competiciones llenas de adrenalina. Existe la posibilidad de jugar en solitario o en grupo, así como jugar online con otros participantes de otros centros. Entre 800 y 1000 personas lo probaron en su primer fin de semana abierto.

Los simuladores están montados en estructuras con forma de coche, moto o nave con movimiento avanzado multidireccional, que el propio jugador tendrá que manejar, lo que contribuye a proporcionar una experiencia completamente inmersiva, que se genera gracias a un sonido envolvente y gráficos de alta calidad. Una experiencia que en los próximos meses también podrán disfrutar los habitantes y visitantes de Barcelona.

Immotion VR cuenta también con un simulador que pueden usar personas con movilidad reducida; Cinema Pods, un cine virtual que te permite vivir experiencias como Delta Zero, una misión espacial para salvar a la humanidad de los alienígenas, Legend of Lusca, una aventura submarina con la que recorrer las profundidades marinas o The Tower, una montaña rusa tan real que hasta te dará vértigo, entre muchos otras.

Con la apertura de este centro en la ciudad riojana, Climbing Planet pretende dominar el segmento 'arcade' del ocio digital. La compañía está avalada por el éxito que han cosechado sus centros de realidad virtual Zero Latency desde su apertura en Madrid hace dos años, a la que siguieron los centros de Lisboa y Tarrassa. En este tiempo, en ellos se han jugado más de 700.000 partidas.

"Creemos que estamos configurando un plan de ocio 360: nuestro centro de ocio familiar 7Fun permite disfrutar de juegos tradicionales en familia, con los que los pequeños pueden aprender, además de divertirse, a los que añadimos la última tecnología (simuladores, realidad virtual); Zero Latency ofrece la realidad virtual más avanzada del mundo e Immotion VR es nuestra última apuesta para cerrar el círculo con las mejores propuestas", afirma Carles Comas, director de desarrollo de negocio.

SOBRE CLIMBING PLANET

Climbing Planet S.L es una startup española que diseña, construye y gestiona centros de ocio, independientes o integrados en centros comerciales, con especial énfasis en los jóvenes y en familias. Su espíritu pionero e innovador la ha convertido en referencia mundial en el terreno de la Realidad Virtual.

Después de traer a España el simulador de vuelo de realidad virtual Birdly, la compañía se hizo con los derechos de explotación de Zero Latency, la mayor experiencia de realidad virtual del mundo. Madrid fue la primera ciudad elegida para la apertura del primer centro de estas características del continente, con una gran acogida entre crítica y público. Climbing Planet, con tan solo dos años de existencia, supera los 4 millones de euros de facturación. A finales de 2018, contaba con 8 centros abiertos al público, en los que trabajan más de 80 personas y planea abrir nuevos en Zaragoza, Barcelona y Sevilla.

CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA XPERIENCE

El Centro Comercial Parque Rioja fue creado por Auchan en 2003 y ha completado recientemente su oferta comercial con una zona de ocio y restauración bautizada como Parque Rioja Xperience, convirtiéndose en el primer centro específico de ocio de Logroño. Está gestionado por Immochan, actualmente Ceetrus, ubicado en Las Tejeras (Logroño) y aspira así a continuar como la referencia en cuanto a espacios comerciales en Logroño.