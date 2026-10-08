Inauguración de la exposición fotográfica 'Mirar para ver' de la Universidad de la Experiencia - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de la Experiencia -el programa de educación de personas adultas de la Universidad de La Rioja- inaugura este jueves 8 de octubre la Exposición Fotográfica 'El lenguaje de la luz', realizada por alumnos del Taller de Fotografía de la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la Universidad de la Experiencia (ADEX-Rioja).

La muestra -que podrá visitarse hasta el 30 de octubre, en horario de 8,00 a 22,00 horas- es el trabajo final de la décima edición del Taller de Fotografía, impartido por Carlos Rojo Aladro, el alumno de la Universidad de la Experiencia, con el que se trata de que los alumnos realicen otro tipo fotografías, que escapen de lo tradicional y que consigan sorprender al observador de las mismas.

Esta exposición, que se realiza con la colaboración de la Fundación de la Universidad de La Rioja, está formada por 36 imágenes que exploran diversos temas, técnicas y estilos tratando de ser diferentes, de manera que las formas habituales queden en un plano secundario y prevalezca el desarrollo creativo individual.

Cada imagen representa una historia única capturada a través del lente de la cámara. Algunas fotografías se centran en la naturaleza, mostrando paisajes y detalles delicados de plantas y animales. Otras imágenes retratan la vida urbana, capturando la energía de las calles y la arquitectura fascinante de la ciudad.

Algunas imágenes están tomadas con exposiciones largas para crear efectos de movimiento y luces difusas. Otras utilizan enfoques macro para resaltar los detalles más pequeños y revelar una nueva perspectiva.

La Asociación de Alumnos y Exalumnos de la Universidad de la Experiencia (ADEX-RIOJA) pretende mantener los vínculos con la Universidad y con los alumnos entre sí. Desarrolla durante todo el curso académico actividades relacionadas con la cultura, complementándolas con otras deportivas, lúdicas y de ocio ocupacional.

La Universidad de la Experiencia es la iniciativa de formación de adultos de la Universidad de La Rioja y cuenta con el apoyo de la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, de los Ayuntamiento de Logroño, Calahorra, Haro, Arnedo y Santo Domingo de la Calzada, del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja y de la Obra Social de La Caixa.