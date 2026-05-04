Inaugurado el nuevo Centro de Día de Calahorra que duplica su capacidad - GOBIERNO DE LA RIOJA

CALAHORRA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la delegada del Gobierno, Beatriz Arráiz, la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, y la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, han inaugurado esta mañana el nuevo Centro de Día de Calahorra que duplica su capacidad.

El edificio, ubicado en las inmediaciones del complejo Hospital de Calahorra-Hospital Nuestra Señora del Carmen (Viamed) y detrás de la residencia 'Los Manitos' sustituye al anterior centro situado en un bloque de viviendas de la calle Paletillas, que presentaba limitaciones de espacio y no reunía las condiciones necesarias para una prestación adecuada conforme a la normativa vigente.

El nuevo recurso ofrece atención diurna de carácter abierto y polivalente, con funciones terapéuticas y asistenciales orientadas a proporcionar una atención integral a personas mayores dependientes. El objetivo es favorecer el mantenimiento de su autonomía, así como apoyar a las familias y cuidadores en su día a día.

Uno de los principales avances es la ampliación de plazas, que pasan de 30 a 60, duplicando la capacidad del servicio.

Este incremento se enmarca en la estrategia del Gobierno regional de superar las 1.000 plazas de centros de día en La Rioja en el horizonte de 2027, apostando además por su cercanía al entorno habitual de los usuarios.

La puesta en marcha de nuevos centros en localidades como Aldeanueva de Ebro, Cervera del Río Alhama o Haro, ha influido en el dimensionamiento final del de Calahorra, que inicialmente se había planteado para un mayor número de plazas.

La prestación del servicio comenzó el pasado 1 de mayo. Su mantenimiento cuenta con un presupuesto de 2,4 millones de euros para dos años. La plantilla estará compuesta por 12 profesionales e incluye tres plazas de enfermería, duplicando la dotación anterior, además de fisioterapeuta, auxiliares y gerontocultores, que también incrementan su número hasta las 15 plazas.

Durante el acto inaugural, tanto Capellán como Arráiz han destacado importancia de los fondos europeos para hacer posible este tipo de infraestructuras, subrayando además la colaboración institucional y el trabajo acumulado de distintas administraciones en el desarrollo del proyecto.

4 MILLONES DE PRESUPUESTO

La infraestructura ha supuesto una inversión cercana a los 4 millones de euros, financiados en parte con fondos europeos Next Generation. A ello se suman 278.000 euros destinados al equipamiento del centro.

El edificio se organiza en dos volúmenes diferenciados, con una superficie de casi 1.900 metros cuadrados entre construcción y jardines. A este espacio se añaden los cerca de 1.800 metros cuadrados del nuevo jardín de la residencia pública contigua, también incluido en la actuación, lo que eleva la intervención total a casi 3.700 metros cuadrados.

El volumen exterior, orientado a la calle, concentra los espacios de servicio (despachos, salas, almacenes y cocinas), mientras que el interior, abierto al jardín, reúne las estancias destinadas a los usuarios, como el comedor, las salas de descanso, fisioterapia y terapia ocupacional. Ambos ámbitos quedan conectados a través de un pasillo interior.

DIFERENTES POSTURAS

Por su parte, el PSOE ha criticado el retraso en la apertura del centro, un retraso que aseguran ha sido "deliberado" y con propósitos "electoralistas". Por su parte, el PP argumenta que la apertura se ha demorado por la exigencia de cumplir los plazos legales ya que, una vez finalizada la obra, era necesario completar la dotación de personal antes de su puesta en funcionamiento y la licitación del servicio se tramitó el pasado 18 de noviembre.