Un incendio agrario en el Polígono de Cantabria de Logroño afecta a una finca lleca de unos 2.000 metros cuadrados

Archivo - Al lugar han acudido bomberos del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio agrario en el Polígono de Cantabria de Logroño ha afectado a una finca lleca de unos 2.000 metros cuadrados, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 15:11 horas de hoy, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias el incendio de una finca en la calle Trascantabria del Polígono Industrial de Cantabria de Logroño.

Desde SOS RIOJA se ha alertado a Policía Local y Bomberos del Ayuntamiento de Logroño. No se han originado desgracias personales.