Un incendio calcina una hectárea de vegetación en el camino de Cienta de Arnedo

Archivo - Parque de bomberos del CEIS Rioja de Arnedo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS y recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje sofocaron la pasada noche un incendio de vegetación en una parcela entre chalets con cañas y tamarices en el camino de Cienta de Arnedo (La Rioja).

El suceso tuvo lugar sobre las 21,15 horas de ayer, viernes, y hasta el lugar de los hechos se personaron también Policía Local y Guardia Civil. También acudieron los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Los recursos de la Dirección General estaban formados por un Técnico de montes y un agente forestal.

Tras varias horas de intervención, los bomberos sofocaron el fuego e informaron de que se había quemado 1 hectárea de vegetación. Se ha visto afectada una caseta abandonada.