Un incendio calcina 5 hectáreas de cereal cosechado en una finca agrícola de Santa Engracia (La Rioja)

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LOGROÑO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Ayuntamiento de Logroño y recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje han participado en la extinción de un incendio de vegetación agrícola, próximo a una ladera, en el término municipal de Santa Engracia. La superficie afectada ha ascendido a cinco hectáreas de cereal cosechado.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han comunicado del suceso sobre las 12,15 horas de este jueves. Se ha informado también a la Guardia Civil.

El incendio ha sido controlado en un primer momento, si bien los trabajos de extinción se han prolongado durante varias horas hasta darlo por extinguido. No hay que lamentar daños personales.