Un incendio de madrugada en Haro quema de tres contenedores y provoca daños en vehículos

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LOGROÑO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Haro ha registrado, a las 02,27 horas, un incendio en una zona de contenedores y vehículos estacionados, situada en la calle Linares Rivas, según ha informado SOS Rioja 112, que ha precisado que no se han producido daños personales.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Fuerzas de Seguridad y se han movilizado a Bomberos del CEIS Rioja, que se desplazan al lugar para sofocar el incendio.

Tras su intervención, los Bomberos informan de que el fuego ha calcinado tres contenedores: uno de papel, otro de vidrio y un tercero de plástico. Además, un vehículo que estaba estacionado en las inmediaciones ha resultado dañado.