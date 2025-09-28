Un incendio en Pradejón quema mil metros de maleza y una viga de una caseta abandonada

Archivo - Al lugar acudieron bomberos del CEIS Rioja - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ocurrido la pasada noche en Pradejón ha quemado mil metros de maleza además de la viga de una caseta abandonada, sin que se produzcan daños personales, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 22:20 horas de ayer, sábado 27 de septiembre, el Centro de Emergencias recibió el aviso de un incendio de hierba cerca de casetas viejas en la Travesía Sol nº20 de Pradejón.

Desde el SOS Rioja se dio aviso a Guardia Civil y se movilizaron Bomberos del CEIS y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras actuar, Bomberos informó de que se habían quemado 1.000 metros de maleza y una viga de una caseta abandonada, sin que hubiera daños personales.