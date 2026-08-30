Un incendio quema 400 m2 de hierba en la cuneta de la vía férrea en Calahorra

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo
LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un incendio ha quemado a primera hora de esta tarde unos 400 metros cuadrados de hierba en la cuneta de la vía férrea en el término municipal de Calahorra, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 15,41 horas de este domingo, el personal de seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), se pone en contacto con el Centro de Emergencias para informar del inicio de un incendio junto a la vía férrea, a su paso por el municipio de Calahorra.
Desde SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja.
Tras su intervención, los bomberos han informado que el fuego ha afectado a unos 400 m2 de hierba, así como a un contenedor y un bidón de plástico. Además, debido a la proximidad de vehículos, una rueda de un camión ha resultado dañada. No se han registrado daños personales.