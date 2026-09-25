Un incendio quema esta madrugada una caseta de aperos en Santo Domingo

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha quemado esta pasada madrugada una caseta de aperos en Santo Domingo, sin que se hayan registrado daños personales, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 2,48 horas de este viernes, la propia Policía Local del municipio ha sido la que ha informado a SOS Rioja del incendio en una caseta de aperos, dentro de una finca privada.

Desde este Centro de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los a Bomberos del CEIS Rioja, junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras su intervención, los Bomberos han explicado que el fuego ha afectado a una caseta de aperos que almacenaba leña, maquinaria y un generador. Aunque en las inmediaciones había otras casetas con animales, el incendio únicamente ha afectado a la mencionada.

Asimismo, el tejado de una de las construcciones colindantes ha sufrido daños de carácter leve. Afortunadamente, no se han registrado daños personales.