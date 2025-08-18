El incendio en un unifamiliar en Castañares hace que tres personas tengan ser trasladadas al hospital por inhalación

Archivo - Al lugar han acudido bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio en un unifamiliar en Castañares producido en la mañana de hoy, lunes 18 de agosto, ha provocado que tres personas tengan que ser trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño por inhalación de humo.

Alas 6:15 de hoy, un particular ha informado al Centro de Emergencias del incendio en el garaje de un unifamiliar en la calle D. Sixto Cámara de Castañares de Rioja.

Desde SOS RIOJA se han movilizado Bomberos del CEIS y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Guardia Civil.

El incendio ha afectado a cableado eléctrico. Además, fruto del humo generado, tres personas han sido trasladadas al Hospital San Pedro por inhalación.