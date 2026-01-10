Incidentes leves tras el episodio de fuertes vientos en La Rioja; Aguilar registró una velocidad máxima de 107,6 km/h

Archivo - Dos personas sostienen paraguas como consecuencia de la lluvia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

SOS RIOJA ha informado de que tras el aviso de nivel amarillo por vientos fuertes en La Rioja -que se registró ayer en la comunidad autónoma- se han producido incidentes menores provocados, sobre todo, por la caída de alguna rama en la vía pública, vallas movidas o algún desprendimiento de fachada. No hay que lamentar daños personales.

Además, informan de que entre las velocidades máximas registradas por las estaciones meteorológicas destacan los 107,6 km/h registrados en Aguilar, los 104 km/h de Arnedillo, los 99,7 km/h de San Roman y los 65,2 de la capital riojana.