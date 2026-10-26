Las incineraciones aumentan un 27% en los tres cementerios municipales de Logroño, hasta 1.476

Archivo - Cementerio municipal de Logroño. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tres cementerios municipales de Logroño -Logroño, Varea y El Cortijo- han registrado durante el último año un total de 1.476 incineraciones y 318 inhumaciones, según ha informado este lunes la concejala delegada del Área de Cementerios, Laura Rivas.

Como ha detalllado la edil, "en los últimos años, el número de incineraciones se sitúa muy por encima del de inhumaciones en la capital".

Una cifra, además, que sigue en aumento, ya que, en concreto, entre octubre de 2025 y octubre de 2026 se han registrado 1.476 incineraciones, frente a las 1.160 en el mismo período anterior, "lo que supone un incremento de un 27%".

En cuanto a las inhumaciones, los tres cementerios sumaron 318 enterramientos (311 en el cementerio de Logroño, 7 en el de Varea y ninguna en el de El Cortijo).

Una cifra, en palabras de Rivas, "casi estable", solo ligeramente por debajo de los 327 contabilizados en el mismo periodo del año pasado.

Del total de 318 inhumaciones, 10 se llevaron a cabo en el cementerio musulmán, mientras que, para el espacio perinatal habilitado recientemente, "ha habido bastantes consultas", aunque aún no se ha producido ningún enterramiento.

Durante este mismo periodo, en las instalaciones municipales se efectuaron además 492 movimientos de restos sin incinerar (397 en el año anterior) y 113 incineraciones de conjuntos de restos (111 en el ejercicio previo).

Asimismo, se realizaron 403 inhumaciones de cenizas y 46 incineraciones de restos procedentes de otras sepulturas.

TODOS LOS SANTOS.

La concejala se ha referido en especial al dispositivo que el Ayuntamiento va a desplegar para la conmemoración de la festividad de Todos los Santos.

Así, ha apuntado que los tres cementerios municipales (Logroño, Varea y El Cortijo) permanecen abiertos en su horario habitual de invierno, de 8 a 18 horas, a la par que la oficina de los Hermanos Fossores "para cualquier consulta", estará también abierta en ese horario, salvo una pausa a mediodía.

"Con el objetivo de mejorar el acceso al camposanto durante estos días, el Ayuntamiento ha habilitado, de forma provisional, una zona de estacionamiento junto al crematorio municipal, en el Camino viejo de Viana, para que los vecinos y vecinas puedan estacionar sin ningún problema, siempre de acuerdo con las instrucciones de Policía Local", ha añadido Rivas.

Además, también se reforzarán las frecuencias de las líneas de autobús urbano 3 y 9, que conectan con el cementerio de Logroño y que serán de 15 minutos durante la jornada festiva de Todos los Santos.

Asimismo, la Policía Local aumentará su presencia en las inmediaciones de los cementerios para atender el incremento de visitantes.

Este refuerzo incluirá labores de regulación del tráfico y la presencia de agentes tanto en los accesos como en el interior de los recintos, con el fin de garantizar la seguridad y la prevención en todo momento.

En este sentido, se recuerda que, como estipula el reglamento de los cementerios municipales, no se permite la colocación de objetos fuera de la sepultura ni la plantación de arbustos o semillas.

Laura Rivas, por último, ha pedido a los ciudadanos tanto "respetar las normas", colaborando "dejando todo limpio", como las indicaciones de Policía Local.

ÁRBOL DEL RECUERDO

Al igual que en los dos años anteriores, el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, los cementerios de Logroño, Varea y El Cortijo contarán con el Árbol del Recuerdo.

"Un espacio dedicado a la memoria y al cariño que sentimos por nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, donde compartir un momento de reflexión y homenaje", ha destacado Rivas.

La iniciativa, abierta a toda la ciudadanía, consiste en dejar un mensaje, palabra o recuerdo en honor a esa persona especial y colgar la tarjeta en el Árbol del Recuerdo.

Para participar tan solo es necesario acercarse al cementerio, rellenar una de las tarjetas que estarán junto a cada árbol, y dejarla como si fuese una de sus hojas.