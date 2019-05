La industria del videojuego y las últimas novedades tecnológicas en Riojaparty que se celebra el 14, 15 y 16 de junio

Publicado 28/05/2019 12:43:28 CET

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los directores generales de Agenda Digital, Ester Gutiérrez, y de Educación, Miguel Ángel Fernández, acompañados por el director del Instituto de Enseñanza Secundaria Ciudad de Haro, Juan José Martín, el vicerrector de Planificación de la Universidad de La Rioja, José Luis Ansorena Barasoain, y el presidente de AERTIC, José Luis Pancorbo, han presentado hoy la nueva edición de Riojaparty que se celebrará los días 14, 15 y 16 de junio en el polideportivo del IES Ciudad de Haro.

Gutiérrez ha destacado que Riojaparty es "uno de los eventos más interesantes que se realiza en nuestra comunidad en materia TIC, fruto de la colaboración público-privada". Además, ha reconocido que esta iniciativa supone "un paso más hacia el objetivo compartido por todos de convertir La Rioja en una economía y sociedad digital avanzada".

Este evento, ha afirmado, es "una oportunidad para que los alumnos de los Ciclos Formativos del IES Ciudad de Haro pongan en práctica los conocimientos sobre Comunicaciones, Informática y Administración de Empresas que adquieren durante su formación"

Por su parte, el director general de Educación ha recordado que Riojaparty es un encuentro multitudinario de informática donde se llevan a cabo charlas, conferencias, mesas redondas, seminarios, demostraciones y concursos, en cuya organización "cada año se vuelcan con su trabajo los profesores y alumnos del IES Ciudad de Haro".

También ha resaltado la "veteranía de esta cita que se ha convertido en una referencia dentro del sector TIC" y ha agradecido al centro y sus alumnos su "implicación en este evento, el único de estas características que se celebra en España organizado por los propios alumnos". En parecidos términos se han pronunciado Ansorena y Pancorbo, que han destacado el papel del alumnano.

Entre los objetivos de Riojaparty se encuentran divulgar las TIC's, fomentar su utilización, potenciar el conocimiento del software libre, impulsar el sector TIC empresarial riojano, ofrecer una alternativa de ocio constructivo, instructivo y participativo, así como favorecer la comunicación entre los aficionados a la informática.

CHARLAS Y TALLERES DE RIOJAPARTY 2019

En el programa, que ha explicado Martín, de la próxima edición de Riojaparty se celebrarán concursos y distintas charlas y talleres sobre videojuegos, programación, servidores web e internet seguro:

Taller sobre videojuegos. Fernando Ruiz Calderón, desarrollador de videojuegos con más de 18 años de experiencia en la industria de los videojuegos y con una amplia experiencia en la mayoría de campos de desarrollo de juegos. Industria del videojuego 57 millones de euros durante 2009 y más de 90000 millones en 2018, de los cuales 1530 millones facturados en España.

Que no me entere yo que SQLite pasa hambre: Raúl Pérez López, trabaja en IR Soluciones y es un apasionado de la programación y los videojuegos.

De 0 a 100 con Machile Learning y BigData en Google Cloud: Javier López Martínez, trabaja en BBVA y es un apasionado de la tecnología, Google Developer Expert en Cloud, TechLead en BBVA Next Technologies y GDG Burgos Organizer Lead.

Despliegue de Infraestructura en GCP: Daniel Asiain Font, trabaja en Sopra Steria y es un ingeniero Informatico amante de las Lan partys, que ha programado durante 4 años y ahora está en el mundo del Cloud que ha venido a revolucionarlo todo.

Ampache for the love of music Este último, correrá a cargo de Jesús Jiménez Antoñanzas. Ampache es un administrador de archivos y servidor de streaming multimedia libre, que funciona sobre un servidor web.

Internet seguro en familia. Rubén GA. La Dirección General de Agenda Digital con su programa Escuela Digital de Padres (#EscuelaDigitalPadres #RiojaDigital) se traslada al IES Ciudad de Haro y en particular a Riojaparty. Se enseñará ciberseguridad de forma práctica, con vocabulario específico, se darán pautas para prevenir las adicciones y otros riesgos mediante la mediación parental.

CONCURSOS

Masterchef PC. 10 concursantes tendrán que ensamblar un PC Intel i7 de 6 cores, con 8GB de RAM DDR4 y SSD. Y el ganador se lo lleva a casa de premio.

Lanzamiento de disco duro. Equipados como técnicos de reparaciones, los concursantes mostrarán su capacidad para lanzar un disco duro tan lejos como les sea posible.

Mario kart marcha atrás. Participar en el clásico juego de Nintendo, pero esta vez conduciendo el vehículo marcha atrás.

Competiciones de videojuegos. Leage of legends, Counter-strike, Fortnite.