El Ingreso Mínimo Vital protege en La Rioja a 17.493 personas, de las que más de 7.300 son menores

La ministra portavoz, Elma Saiz. - Carlos Luján - Europa Press

LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en abril a 5.601 hogares en La Rioja, en 3.759 de los cuales conviven menores. La prestación protege a 17.493 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La cuantía media de la prestación es de 548,41 euros mensuales por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 3.491.013,39 euros.

En abril de 2026, había en La Rioja 683 prestaciones activas más que hace un año, al haber aumentado el número de hogares protegidos en casi un 14%, un porcentaje similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 14,77% (2.251) desde el mismo mes del año anterior.

MARCADO PERFIL FEMENINO

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino. En abril, un total de 3.230 mujeres y 2.371 hombres eran titulares de la prestación en La Rioja, mientras que 9.176 mujeres eran beneficiarias, frente a 8.316 beneficiarios hombres.

En sus casi seis años de vigencia, el IMV ha protegido a 24.368 personas en esta comunidad, adaptándose progresivamente a la realidad de los hogares y mejorando su capacidad de respuesta ante situaciones de vulnerabilidad.

INVERSIÓN SOCIAL EN LA INFANCIA

El IMV se ha consolidado como un modelo en el que la protección de la infancia ocupa un lugar central. En la actualidad, 7.364 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación, lo que representa el 42% del total. En términos acumulados, casi 11.000 menores (10.981) han estado cubiertos desde 2020 por la prestación en La Rioja.

"El Ingreso Mínimo Vital no es solo una red de seguridad, es también inversión social, ya que proteger a la infancia hoy es garantizar oportunidades mañana", subraya Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

ESTRUCTURA FAMILIAR Y DESIGUALDAD DE GÉNERO

El perfil de los hogares beneficiarios revela la relación entre vulnerabilidad económica y estructura familiar. Un total de 871 hogares son monoparentales en La Rioja, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. Esta realidad refleja una mayor exposición a la precariedad y evidencia que las dificultades económicas se concentran con más intensidad en este modelo de familia. Esto se refleja también en el conjunto de la prestación.

El IMV actúa como un mecanismo de estabilidad para muchas familias en las que las mujeres asumen la principal responsabilidad económica y de cuidados. En palabras de la ministra, "no se trata solo de garantizar ingresos, sino de ofrecer también estabilidad y oportunidades, ayudando a que las familias puedan planificar su futuro con mayor seguridad".