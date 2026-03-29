Iniciadas las obras de la Ruta Cicloturista del Valle de la Lengua y del Parque Natural de Nájera

El Ayuntamiento de Nájera inicia las obras de la Ruta Cicloturista del Valle de la Lengua y del Parque Natural de Nájera - EUSEBIO HERVÍAS/AYUNTAMIENTO DE NÁJERA

LOGROÑO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Nájera ha comenzado los trabajos correspondientes al proyecto de la Ruta Cicloturista del Valle de la Lengua y del Parque Natural de Nájera, una actuación estratégica orientada al impulso del turismo sostenible y a la mejora del entorno natural del municipio.

Esta iniciativa, financiada con fondos europeos Next Generation-EU, tiene como objetivo la creación de un itinerario cicloturista que partirá desde el entorno del polideportivo municipal y recorrerá el parque natural, conectando posteriormente con la Ruta de los Monasterios del Valle de la Lengua.

Se trata de un proyecto que combina patrimonio, naturaleza y actividad deportiva, contribuyendo al desarrollo económico y turístico de la ciudad.

Las obras están siendo ejecutadas por la empresa Euroservicios y Obras Forestales S.A., encargada de llevar a cabo las distintas actuaciones previstas en el proyecto.

En estos primeros días ya se están ejecutando las labores iniciales de poda, limpieza y preparación del terreno, especialmente en el parque natural, donde se integrará una parte fundamental del recorrido. Estas actuaciones permitirán adecuar el espacio para las siguientes fases de intervención.

Tras la Semana Santa está previsto el inicio de la plantación de arbolado autóctono, así como otras actuaciones de mejora ambiental que permitirán generar nuevas zonas de sombra, descanso y disfrute para vecinos y visitantes.

El proyecto contempla una importante intervención de renaturalización del parque, con especies adaptadas al entorno y criterios de sostenibilidad.

Además, las obras incluyen el acondicionamiento de caminos, la instalación de señalización específica de la ruta y la incorporación de mobiliario urbano, reforzando así la funcionalidad del recorrido y su integración en el paisaje.

Desde el Ayuntamiento de Nájera se destaca que este proyecto representa una apuesta decidida por un modelo de desarrollo sostenible, que pone en valor el entorno natural y el patrimonio cultural, al tiempo que fomenta hábitos de vida saludables y nuevas oportunidades para el turismo.