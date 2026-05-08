'Iniciarte' Del Centro Fundación Caja Rioja De Arnedo Muestra Trabajos Del Alumnado De Yolanda Simón - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El espacio 'Iniciarte' del Centro Fundación Caja Rioja Arnedo acoge los trabajos realizados por el alumnado de los talleres de arte de Yolanda Simón en una exposición que puede visitarse hasta el 30 de mayo, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

En esta edición participan 49 niños y jóvenes, cuyas obras se presentan en dos turnos: una primera exposición del 6 al 16 de mayo y una segunda del 18 al 30 de mayo. Es una actividad organizada como cierre del curso por segundo año consecutivo.

Para la muestra se ha realizado una cuidada selección de trabajos con el propósito de mostrar lo mejor de cada participante, algo que ofrece una muestra variada, colorista y llena de personalidad.

"Esta exposición supone una ocasión especial para celebrar el esfuerzo, la evolución y el talento de los jóvenes artistas, y estamos convencidos de que resultará muy atractiva para todos los visitantes", explica la propia Yolanda Simón.

El taller de dibujo y pintura de Yolanda Simón es un espacio orientado a fomentar la creatividad y el desarrollo artístico de niños y jóvenes de entre 4 y 17 años. Su principal objetivo es ofrecer un entorno estimulante en el que los participantes puedan explorar distintas técnicas y expresarse libremente a través del arte.

En el taller, los alumnos trabajan y experimentan con diversas técnicas artísticas, como el dibujo en blanco y negro, el uso de pinturas y rotuladores, así como la pintura con acuarelas y acrílicos. Asimismo, se introducen conceptos de teoría del color, que facilitan la comprensión y aplicación de principios fundamentales que contribuyen a potenciar tanto la creatividad como la técnica. Las sesiones combinan actividades guiadas con momentos de creación libre, lo que favorece que cada niño desarrolle su propia expresión artística y estilo personal. Además, se realizan trabajos de grabado que amplían las posibilidades creativas de los participantes.

CÓMO PARTICIPAR EN INICIARTE

Las personas que quieran participar en la iniciativa pueden contactar con el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo de manera presencial o a través del teléfono 941 38 52 64 y del correo electrónico ccarnedo@fundacion-cajarioja.es.