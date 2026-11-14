El inmueble ubicado en Rodríguez Paterna 12 pasa a ser de propiedad municipal dentro de la regeneración de La Villanueva

Rodríguez Paterna 12 - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha informado de que que el inmueble ubicado en Rodríguez Paterna 12 en la capital riojana ha pasado a ser, en su totalidad, de propiedad municipal dentro del proyecto de regeneración de La Villanueva.

En nota de prensa, el Consistorio ha dado a conocer que ha formalizado la adquisición de un porcentaje del 32,45 por ciento del inmueble ubicado en Rodríguez Paterna 12, lo que supone que la totalidad de este inmueble pasa a ser propiedad municipal.

Ha relatado cómo este nuevo paso constituye "un avance importante" en la adquisición del total del solar, ubicado junto a la Casa de la Viga y se enmarca en la política municipal que se está desarrollando para regenerar el entorno de La Villanueva.

El solar, ubicado en la calle Rodríguez Paterna 12, forma parte de una manzana compuesta por los inmuebles situados en Rodríguez Paterna 8, 10 y 12.

Con la nueva adquisición el Ayuntamiento ya es propietario de la totalidad de los solares 10 y 12, y de un 48,30 por ciento del correspondiente al número 8.

En concreto, esta actuación se encuadra en la zona denominada como Portalillos de la Villanueva, que son edificaciones construidas en el siglo XVI.

El número 8 de la calle Rodríguez Paterna fue propiedad en 1772 de Simón Bustamante, siendo una de las familias de la élite local en ese momento.

En 1818 era propiedad de Mª Josefa Ponce de León y Bustamante, vecina de la villa de Olmedo que aglutinaba parte de las herencias de dos grandes familias logroñesas. Fue declarada en ruina por su mal estado en agosto de 2010 y fue derribada en 2011.

El número 10 pertenecía en 1772 a una Capellanía de la que era beneficiario Diego Ramírez y en 1890 era propiedad de la capellanía de Liborio Valiente.

En 1890 se reedificó con proyecto de Luis Barrón, que mantuvo la columna cilíndrica del siglo XVI y dos pilares octogonales como soporte de los portalillos, en primera planta contaba con escudo de Martín de Salcedo, procurador de Logroño en 1503. Fue declarada en ruina y derribada en 2012.

Respecto al número 12, en 1772 era propiedad de la misma capellanía que el número 10. En 1941 se elevaron dos pisos sobre la panadería preexistente 'Panificadora Goya'. Fue demolido en el año 2009.