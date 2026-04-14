Inserta Empleo imparte en Logroño un curso para personas con discapacidad en competencias digitales

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado hoy en Logroño, un curso de tratamiento de datos, textos y documentación al que asisten 10 alumnos con discapacidad.

Esta acción formativa de 60 horas lectivas se imparte hasta el próximo 26 de mayo y está dividida en varios módulos: aplicación del tratamiento de textos; configuración, visualización e impresión de documentos en diferentes soportes; utilización de diferentes posibilidades para mejorar el aspecto del texto; creación de tablas sencillas, usos y maneras y diseño, organización y archivo de las presentaciones físicas o virtuales.

Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas estatales FSE+ de 'Empleo Juvenil' (CCI 2021ES05SFPR001) y de 'Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza' (2021ES05SFPR003) y en el programa 'FSE+ Comunidad Autónoma de Canarias', (CCI2021ES05SFPR009), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.