La instalación de cámaras obligará a cortar el acceso a la pasarela peatonal del Ebro en Logroño el jueves y el viernes

Archivo - Vista del paso del río Ebro (archivo) - José Sánchez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La instalación de varias cámaras inteligentes va a suponer el corte del acceso a la pasarela peatonal del Ebro, en Logroño, durante mañana jueves 23 y el viernes 24.

El Ayuntamiento de Logroño inicia este jueves la instalación de varias cámaras inteligentes de videovigilancia en la ciudad en el marco del Proyecto Retech de Gemelos Digitales de Seguridad Ciudadana.

La intervención para la colocación de seis de estas cámaras en la Pasarela del Ebro hace necesario el corte del tránsito por esta vía durante mañana jueves 23 y el viernes 24, debido a los trabajos de cableado desde el cuadro eléctrico.