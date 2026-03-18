Invertidos 7,7 millones de euros en el ensanche y mejora de la carretera LR-250 entre Jalón y Laguna - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, ha visitado en Cabezón de Cameros, las obras de ensanche y mejora de la carretera autonómica LR-250, en el tramo comprendido entre Jalón de Cameros y Laguna de Cameros, que comenzaron en junio de 2025 y está previsto que finalicen el próximo año. La inversión del Gobierno de La Rioja en este proyecto asciende a 7.751.209,99 euros.

El objetivo de las obras es conseguir una carretera más segura, funcional y adaptada a las necesidades actuales y futuras del territorio e impulsar el atractivo turístico de la zona, favoreciendo el acceso a los recursos paisajísticos y culturales del Camero Viejo.

El consejero ha señalado que esta actuación "está empezando a ser una realidad, con un grado de ejecución del 20% en estos momentos" y ha subrayado que responde a "una demanda histórica de los vecinos del Camero Viejo" y que su ejecución "es fruto del compromiso del Gobierno de La Rioja con la mejora de las carreteras, de la seguridad vial, pero también con el medio rural y con los pequeños municipios".

Asimismo, ha previsto que estas obras, que "son vitales para el presente y el futuro del Camero Viejo", puedan concluir durante el primer semestre de 2027.

Por su parte, el alcalde de Cabezón ha agradecido la "implicación" del Gobierno de La Rioja con los pueblos del Camero Viejo al llevar a cabo esta actuación "que va a suponer un cambio de la estructura y del trazado de la carretera y una mejora de la seguridad vial y de la comodidad en la conducción para los vecinos y visitantes".

Durante esta legislatura, el Gobierno de La Rioja ya ha movilizado más de 11 millones de euros para mejorar la carretera LR-250 en todo este entorno, desde Terroba hasta Laguna, en una clara apuesta del Gobierno de La Rioja por mejorar la conectividad de estos municipios y avanzar en la lucha contra la despoblación del medio rural.

Esta obra es una continuidad de la ya ejecutada esta legislatura en el tramo entre Terroba y Jalón de Cameros, y está enmarcada dentro del Plan de Carreteras 2024-2032, que cuenta con una inversión de 265,7 millones de euros en las infraestructuras de comunicación para profundizar en la equidad y cohesión de nuestro territorio.

ENSANCHAR CALZADA Y EJECUTAR DOS PUENTES

La actuación visitada, en compañía de los alcaldes de Cabezón y Laguna de Cameros, Rodrigo Alba y Juan Simón Lasanta, respectivamente, responde a la necesidad de corregir las limitaciones actuales de la carretera, caracterizada por una plataforma estrecha, ausencia de arcenes, firme deteriorado y un trazado con curvas muy cerradas. Se centra en un tramo de 6,4 kilómetros de longitud en el que prevé ensanchar la plataforma hasta los ocho metros, eliminar las curvas más peligrosas y construir dos nuevos puentes de 32 metros de longitud sobre el río Leza y un nuevo pontón sobre el río Tejada.

Asimismo, se contempla la rehabilitación integral del firme y la modernización de la señalización, los sistemas de contención y los elementos de balizamiento, con el objetivo de reforzar la percepción de la carretera y reducir el riesgo de accidentes.

El proyecto incorpora criterios de integración ambiental, con medidas específicas para la restauración del entorno, la revegetación de taludes y la adecuación de pasos de fauna. Todo ello se desarrolla en un espacio incluido en la Reserva de la Biosfera, lo que ha condicionado el diseño para minimizar el impacto y favorecer la compatibilidad de la infraestructura con el medio natural.

ESTADO DE LAS ACTUACIONES

Hasta el momento, se han iniciado actuaciones en Cabezón de Cameros, donde se prevé ampliar la travesía hasta el cementerio con el objetivo de favorecer el acceso peatonal hasta dicho espacio. Además, se ha avanzado con el movimiento de tierras y se han instalado la mayor parte de las galerías y obras de fábrica principales.

También han concluido las cimentaciones de los dos puentes sobre el Leza, comenzado los alzados de los estribos y se han modificado los servicios afectados (Consorcio de Aguas e Iberdrola), quedando pendiente la línea telefónica.