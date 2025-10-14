Invertidos más de medio millón de euros para una nueva nave industrial que integre el servicio de 'La Rioja Cuida'

La sede actual ha quedado obsoleta y sin posibilidad de ampliación

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha analizado la licitación del contrato de obras para la reforma integral de una nave industrial situada en la calle Circunde número 14, de Logroño, que se convertirá en la nueva base operativa de la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales, S.A.U. ('La Rioja Cuida').

'La Rioja Cuida' es la encargada del transporte sanitario en la comunidad autónoma. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 574.745,30 euros (IVA incluido), inversión que dotará al servicio de una infraestructura moderna, funcional y adaptada a las necesidades actuales.

EN LA PORTALADA

La nave, con una superficie de más de 2.400 metros cuadrados, se encuentra en el polígono industrial La Portalada, próxima a la sede actual, que ha quedado obsoleta y sin posibilidad de ampliación. Una vez reformada, la nueva instalación albergará la flota, las oficinas y los servicios de apoyos, con el propósito de lograr una mejor operatividad y ofrecer unas condiciones más óptimas para el trabajo diario de los profesionales y la gestión administrativa.

El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y contempla un plazo de ejecución de ocho meses. La reforma incluirá la adecuación de espacios para el estacionamiento de vehículos, zonas de descanso, oficinas y otras instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del servicio. Las ofertas deberán presentarse exclusivamente por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 3 de noviembre, incluido.

MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Con esta inversión, el Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con la mejora de los servicios públicos esenciales, dotando al sistema de transporte sanitario de una base operativa moderna, eficiente y preparada.

Durante 2024, La Rioja Cuida realizó un total de 29.906 traslados urgentes y 82.956 servicios programados, incluyendo 340 viajes fuera de la provincia. En lo que va de 2025, la demanda se mantiene elevada, con 24.373 servicios urgentes y 67.884 programados, además de 277 desplazamientos interprovinciales. Estos datos evidencian la necesidad de contar con una base operativa adecuada que permita responder con eficacia y rapidez a las necesidades de los ciudadanos riojanos.

Por otro lado, y coincidiendo con en el día de su Patrona, la Virgen del Pilar, la 10ª Zona de La Guardia Civil en La Rioja entregó el pasado domingo a La Rioja Cuida un reconocimiento por la labor conjunta en formación que desarrollan con el fin de que la atención a los ciudadanos ante una emergencia sea la mejor posible. En nombre de la sociedad acudieron su gerente, Alberto Pellejero, y su responsable de Formación, Miguel Fallanza.