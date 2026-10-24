Un investigador localiza la circular oficial que sacaba a subasta las obras de la casa cuartel de Viguera - VALENTÍN SÁENZ DE SANTIAGO

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una investigación histórica llevada a cabo en los fondos hemerográficos provinciales ha permitido sacar a la luz la 'partida de nacimiento' de uno de los acuartelamientos más singulares y tempranos de la historia de la Guardia Civil en La Rioja y en España: el desaparecido puesto de 'El Túnel' de Viguera.

El hallazgo, realizado por el investigador y divulgador de la historia local Valentín Sáenz de Santiago, se encuentra recogido en el Índice de los Reales Decretos, Reales Órdenes y Circulares insertas en los Boletines Oficiales del mes de junio de 1857 de la antigua provincia de Logroño.

En dicho documento oficial, haciendo referencia al Boletín número 70, se anuncia textualmente para el día 27 de junio de 1857 "la subasta de la construcción de una caseta, que ha de servir de cuartel a la fuerza de la Guardia Civil en las inmediaciones del túnel abierto en la carretera de Logroño a Torrecilla de Cameros".

UN HITO DE LA ARQUITECTURA POLICIAL DEL SIGLO XIX

La relevancia de este documento trasciende el ámbito local debido a la excepcionalidad constructiva que representa para su época. Tras la fundación de la Guardia Civil por el Duque de Ahumada en 1844, el Estado carecía de una red de inmuebles propios para alojar a los efectivos desplegados por el territorio nacional.

Durante las primeras décadas de existencia del Cuerpo, los acuartelamientos se establecieron de manera sistemática reaprovechando antiguos cuarteles del Ejército, ocupando monasterios y conventos vacíos tras las desamortizaciones o mediante el alquiler de viviendas particulares y posadas a cargo de los ayuntamientos.

Sin embargo, la apertura del Túnel de Viguera -inaugurado en esa misma época como paso estratégico de la Carretera de primer orden de Logroño a Soria- planteó un desafío inédito. Al encontrarse la infraestructura perforada en plena roca, en el corazón de la garganta del río Iregua y a dos kilómetros de distancia del casco urbano de Viguera, no existía ninguna edificación previa que pudiera ser alquilada o reutilizada.

Ante la necesidad de proteger el tránsito de viajeros, mercancías y el coche-correo frente al bandolerismo en un punto crítico de la sierra, el Gobierno tomó la decisión extraordinaria de proyectar, presupuestar y licitar la obra de un edificio de nueva planta concebido única y exclusivamente (ex profeso) como cuartel de la Guardia Civil.

RESPUESTA A UN MISTERIO DE 1879

El mismo pliego del Boletín Oficial de 1857 revela otro dato fundamental para la historia de las infraestructuras riojanas: apenas dos días antes de licitarse el cuartel, el 25 de junio de 1857 (Boletín núm. 68), salió a subasta la construcción del 'camino vecinal desde Viguera hasta empalmar con la carretera de Soria'.

De este modo, en un margen de 48 horas quedaron sellados tanto el acceso moderno a la villa como el dispositivo de seguridad del paso de montaña.

Asimismo, el texto localizado resuelve las incógnitas sobre el final de este primer destacamento. La documentación histórica del Ministerio de la Gobernación recoge que en 1879 el puesto del túnel tuvo que ser clausurado y trasladado temporalmente a Autol por la extrema humedad e insalubridad del inmueble, antes de que la reclamación vecinal del Ayuntamiento de Viguera lograra el regreso definitivo de la Guardia Civil al interior del casco urbano en marzo de 1882.

La circular de 1857 explica el porqué de aquella precariedad: lo que el Estado sacó a subasta no fue una gran casona, sino literalmente 'una caseta' levantada a pie de roca que resistió más de veinte años la dureza climática del valle del Iregua.