Investigadora advierte de que nos "desgastamos" en desmentir el bulo de que no hay cambio climático cuando es "evidente"

Restos del camping Kiko Park tras las lluvias de la dana Adam - Rober Solsona - Europa Press

El que tengamos lluvias cada vez más intensas "no es una percepción de unos cuantos", ha indicado considerando necesario estar preparados

LOGROÑO, (EUROPA PRESS)

La investigadora en Derecho Ambiental, Gobierno y Desarrollo Local Sostenible Yaisa Córdoba ha advertido hoy de que "nos desgastamos en desmentir el bulo de que el cambio climático no existe, cuanto es evidente lo que está pasando".

En un entrevista a Europa Press, Córdoba, profesora del máster universitario en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ha considerado que el principal bulo que existe en la actualidad es poner en duda el cambio climático.

Un bulo que "no hay que ignorar" pero, también, ver que "nos desgastamos en desmentirlo y, siempre, hay que actuar con la evidencia". "Creo que los científicos están ahí y hay que creerles, hay que utilizar esas herramientas", ha señalado.

Para Córdoba, "es evidente lo que nos está pasando" y "el que tengamos lluvias cada vez más intensas, no es una percepción de unos cuantos", además de que hay veranos mucho más cálidos.

Por tanto, las informaciones falsas hay que "atacarlas con datos y relatos certeros". "No es que el dato mate al relato, sino que los datos complementan los relatos", ha resaltado.

Las ciudades, ha explicado por otro lado, no están preparadas para este cambio tal y como están construidas, porque se han hecho pensando en ciclos de lluvia "que ya no existen".

Sin embargo, las personas, su preparación, es algo que "podemos modificar", empezando por ser "conscientes de los riesgos a los que nos exponemos", sobre todo, para evitar el "temor".

Y es que "muchas veces estas situaciones generan temor, pero es un temor por lo desconocido", con lo que "cuanto más sepamos a lo que nos enfrentamos más herramientas podemos tener".

En segundo lugar, "sensibilizarnos" ante el hecho que debemos tomar medidas preventivas, como la limpieza de cauces o acciones que mejoran la biodiversidad.

"Pero también", ha añadido, "una vez ocurren las lluvias, o las sequías y las olas de calor, pensar qué podemos hacer desde nuestra individualidad y, también, qué herramientas tenemos a nivel institucional para ello".

COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES

Para Córdoba, profesional en Derecho, "las normas que tenemos actualmente, sobre todo en el marco de la Unión Europea, son suficientes".

"En este momento", ha añadido, "lo más importante es que haya una coordinación de los distintos actores para la aplicación de esas normas". Así, ha visto, en España "falta mucha más coordinación y, sobre todo, cooperación entre quienes tienen que aplicar esas normas".

Pensando, por ejemplo, en la dana que asoló Valencia ha considerado que se puso "en evidencia" la necesidad de una "coordinación", ya que "Valencia, como otras muchas comunidades autónomas, tiene herramientas de la administración pública".

Lo que se vio que "falta", ha añadido, "que se apliquen de manera adecuada y que la población las conozca; pero, sobre todo, que haya más coordinación de los entes responsables y encargados de esta situación".

Con respecto a la sensibilización de la población, ha considerado que es necesario "empezar desde los más pequeños", porque "cuanto antes conocemos los riesgos más nos familiarizamos con ellos" y, además, se logra que "en esa etapa temprana tengamos mucho menos miedo".

Además, ha visto que debe ser una sensibilización "permanente", dado que "no basta con hacer una jornada de sensibilización y formación, sino que esto tiene que permanecer todos los años y todo el año".

"No únicamente cuando haya una dana, o una sequía; no, esto no tiene que ser cuando haya, por ejemplo, un incendio, sino todos los años y todo el tiempo", ha resaltado.