IPC.- Los precios subieron al 2,6% en La Rioja en diciembre

LOGROÑO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,6% en La Rioja en diciembre en tasa interanual, 2 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de diciembre la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en La Rioja aumentó un 0,6%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,6%.

Donde más subieron los precios en La Rioja respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,8% más que en diciembre de 2025 (-0,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior).

También se incrementaron en bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,6% más (+1 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,6% más (+0,3 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,5% más (+0,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -1,3% (+0,3 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

DATOS NACIONALES.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en diciembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 2,9%.

Al finalizar diciembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Aragón (2,9%). En el lado contrario se situaron Murcia (2,4%), Catalunya (2,5%) y La Rioja(2,6%).