El IRJ acoge la exposición 'Puntadas de dignidad' de APRAMP, un homenaje a las mujeres supervivientes de trata

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, junto a la subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, y el director del IRJ, Juan Diego Alcaide - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, acompañada por la directora ejecutiva de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora, la subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón y el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, ha participado en la inauguración de la exposición 'Puntadas de dignidad', organizada por APRAMP.

La muestra 'Puntadas de dignidad', que forma parte de las actividades impulsadas por el Ejecutivo regional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, podrá visitarse hasta el 20 de diciembre en la sala de exposiciones del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), situado en la calle Muro de Francisco de la Mata de Logroño.

La exposición reúne una colección de trajes elaborados por mujeres supervivientes de trata que participan en los programas de formación de APRAMP. Cada pieza va acompañada de testimonios en primera persona que narran su proceso de recuperación, el descubrimiento de nuevas vocaciones y la reconstrucción de una vida autónoma lejos de la explotación.

Durante el acto, la consejera ha subrayado el compromiso del Gobierno de La Rioja en la lucha contra la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas. "La trata no es una elección, sino una de las formas más extremas de violencia y esclavitud contemporánea. Una de las violaciones más graves de los derechos y una de las expresiones más crueles de la desigualdad entre hombres y mujeres", ha dicho.

La consejera ha puesto en valor el trabajo desarrollado por APRAMP y ha destacado que "a través de la formación, del acompañamiento integral y de oportunidades reales de empleo, cualquier mujer víctima de trata puede reconstruir su proyecto de vida y salir de ese infierno". En este sentido, apelando al lema institucional de este año: 'No es elección, es explotación'. ha insistido en que "el Gobierno de La Rioja y toda la sociedad riojana estamos del lado de estas mujeres, dispuestos a acompañarlas y a combatir esta lacra con todos los medios disponibles".

La directora ejecutiva de APRAMP, Rocío Mora, ha señalado que este 25N es "un día emocional y duro", pero también necesario para explicar "qué estamos haciendo, qué retos tenemos y qué queremos conseguir". Mora ha agradecido el apoyo del Gobierno de La Rioja, "una comunidad que ha decidido mirar de frente y actuar", y ha recordado que, si ya es difícil salir de la violencia de género en la pareja, "mucho más lo es cuando detrás hay redes criminales organizadas".

ALZAR LA VOZ

Asimismo, ha recalcado que la mayoría de las mujeres atendidas -procedentes de 49 nacionalidades- "no quieren estar ahí, no es una decisión libre", y ha insistido en la necesidad de alzar la voz ante una realidad que también afecta a mujeres españolas captadas a través de las redes sociales. Mora ha puesto en valor el trabajo integral de APRAMP, que atiende cada año a más de 5.550 mujeres, forma a más de 650 y acompaña a unas 150 en procesos penales, y ha destacado el papel de la formación y el empleo como herramientas de recuperación, así como la colaboración de empresas y administraciones.

Esta muestra forma parte de las actividades realizadas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que combinan actividades de sensibilización educativa, cultura e institucional. La amplia programación del 25N se completa esta tarde con la proyección del documental 'Semillas del renacer' en la ESDIR, con un posterior coloquio de profesionales y las exposiciones itinerantes sobre sensibilización contra la violencia de género en municipios como Logroño, Rodezno, Grávalos, Fuenmayor, Santo Domingo de la Calzada, Briñas o Cuzcurrita.