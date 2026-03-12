El IRJ celebra el Día Internacional de la Poesía con unas jornadas participativas dirigidas a jóvenes creadores - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) celebrará el próximo 21 de marzo, Día Internacional de la Poesía, unas novedosas Jornadas de Poesía, una propuesta formativa y participativa dirigida a jóvenes de entre 14 y 35 años que tendrá lugar en la sede del IRJ (Muro de la Mata, 8) en horario de 9,00 a 13,30 horas.

El director del IRJ, Juan Diego Alcaide, acompañado por las escritoras riojanas Valle Mozas y Sonia Andújar, ha presentado esta iniciativa con el objetivo de fomentar la creatividad, la expresión personal y el encuentro con nuevas formas de creación poética, en la que participará también Raquel Villar, presidenta de la Asociación Riojana de Escritores (ARE).

Durante su intervención, Juan Diego Alcaide ha subrayado que "contar con estas tres escritoras en estas jornadas nos permite visibilizar el talento local que existe en el ámbito poético en La Rioja, una comunidad en la que podemos decir que la poesía goza de muy buena salud, y descubrir tanto la tradición literaria como las nuevas formas de expresión escénica".

Además, ha señalado que "estas jornadas nacen con la vocación de abrir el IRJ a la palabra, a la creatividad y al talento joven, ofreciendo un espacio seguro, inclusivo y dinámico donde la poesía se vive, se comparte y también se disfruta".

Asimismo, ha destacado que "apostamos por formatos que conectan con los intereses de la juventud actual, como el poetry slam o la poesía performativa, sin renunciar a la tradición literaria, que también forma parte de nuestra identidad cultural", recordando que La Rioja cuenta con una larga tradición poética "que se remonta a figuras como Gonzalo de Berceo, considerado el primer poeta castellano de nombre conocido".

HERRAMIENTA DE AUTOCONOCIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN PERSONAL

En este sentido, ha añadido que "la poesía es una herramienta de autoconocimiento y de transformación personal, y celebrarla de manera colectiva permite romper barreras y prejuicios", al tiempo que ha defendido que "juventud y poesía van de la mano, tanto en el ámbito educativo como en otros espacios donde los jóvenes consumen poesía, como la música, las redes sociales o los festivales de poetry slam".

Por su parte, Valle Mozas ha explicado que "desde el primer momento queríamos que estas jornadas fueran muy distintas entre sí, porque tanto Sonia como Raquel y yo, aportamos miradas diferentes sobre la poesía". En este sentido, ha señalado que "esa diversidad permitirá que los participantes puedan elegir la actividad que más les interese y acercarse a distintos enfoques de la creación poética".

Además, ha avanzado que en su caso desarrollará "un taller de escritura creativa centrado en mi primer poemario, 'El comienzo', en el que trabajaremos la introspección y la escritura personal como punto de partida para crear poesía".

Por su parte, Sonia Andújar ha explicado que su propuesta se centrará en "la estrecha relación que ha existido desde sus orígenes entre el tango y la poesía, ya que las letras de tango nacen también de esa necesidad de expresar lo que uno lleva dentro".

Durante el taller, ha señalado, los participantes "conocerán las influencias y el contexto de quienes comenzaron a escribir estas letras y, a partir de ahí, se les propondrá crear su propia letra de tango". En este sentido, ha subrayado que "los grandes temas de la poesía y de las canciones nunca pasan de moda, porque hablan de nuestros sentimientos, de las personas que nos rodean y de nuestras propias sensaciones".

Un programa estructurado en talleres simultáneos y actividad final conjunta La jornada comenzará con una apertura conjunta de las tres autoras, que compartirán con los asistentes su vínculo con la poesía y reflexionarán sobre el significado de conmemorar el Día Internacional de la Poesía a través de actividades abiertas y participativas.

A continuación, entre las 09,30 y las 11,30 horas, se desarrollarán sesiones simultáneas en tres salas:

Raquel Villar impartirá el taller 'Slam I: Origen, normas y creación', centrado en el universo del poetry slam, y una segunda sesión, 'Slam II: Creación guiada', en la que los participantes elaborarán su propio texto performativo. Para ello, trabajará también a partir de su poemario 'Tres disparos en el pecho'.

Sonia Andújar ofrecerá 'Tango y poesía I', una aproximación literaria a las letras del tango y su evolución histórica, con referencias a autores como 'Rubén Darío', 'José González Castillo', 'Enrique Santos Discépolo', 'Enrique Cadícamo' o 'Homero Manzi'. En la segunda sesión, 'Tango y poesía II: Escritura creativa', los jóvenes crearán su propia letra de tango aplicando los elementos trabajados.

Valle Mozas desarrollará dos talleres de escritura creativa vinculados a sus poemarios 'El comienzo' y 'La emperatriz', en los que guiará a los participantes en ejercicios de introspección, aceptación personal y resiliencia emocional a través de la palabra poética.

Tras un descanso intermedio, la actividad culminará con una sesión conjunta de 'Slam III: Final y lectura abierta', en la que se integrarán los textos creados durante la mañana. El alumnado del taller de Sonia Andújar leerá las letras de tango compuestas, y se celebrará una final de slam con participación del público y votaciones, generando así una experiencia colectiva y vivencial en torno a la poesía. Las Jornadas ofrecen un total de 30 plazas gratuitas y a todos los participantes se les entregará un lote de tres libros de cada una de las escritoras que dinamizarán la jornada.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse a través del formulario habilitado en la página web del IRJ www.irj.es Las plazas se adjudicarán por estricto orden de inscripción.

Las Jornadas de Poesía del IRJ 2026 se enmarcan en la estrategia del Instituto Riojano de la Juventud para promover la creatividad y la participación cultural de la juventud riojana, visibilizando además el talento local y el trabajo de poetas vinculadas tanto a la tradición literaria como a las nuevas formas de expresión escénica.