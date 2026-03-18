El IRJ lanza 58 cursos online para usuarios del carné joven para ayudarles a afrontar mejor su futuro personal y laboral - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Riojano de Juventud ha lanzado un nuevo catálogo formativo online "renovado, moderno y ampliado" para titulares del carné joven con 58 cursos divididos en 6 áreas para ayudarles a mejorar su preparación y afrontar mejor su futuro personal y laboral.

El director del IRJ, Juan Diego Alcaide, ha presentado esta oferta que pasa de los 39 cursos de la edición anterior a 58, casi un 50 por ciento más, lo que demuestra la apuesta del IRJ "por la formación online que permite a los jóvenes aprender a su ritmo y compatibilizar los cursos con sus estudios o su actividad laboral", ha afirmado.

También "les ayudará adquirir nuevas competencias y ampliar sus posibilidades tanto de desarrollo personal como profesional".

SEIS GRANDES ÁREAS

En concreto, los cursos presentados se dividen en seis grandes áreas; Inteligencia Artificial y Transformación Digital, competencias digitales y ofimática, diseño de contenidos digitales y comunicación, idiomas (inglés, francés, alemán y lengua de signos), salud mental, bienestar y desarrollo personal y, por último, educación, ocio y ámbito social.

Como ha indicado Alcaide "aunque renovamos el catálogo formativo, los precios se mantienen iguales". Así las cosas, los cursos de menos de 30 horas costarán para aquellos usuarios del carné joven 9,99 euros y los que superen ese tiempo tendrán un coste de 19,99 euros. Ya se pueden inscribir y conocer detalladamente cada uno de los cursos en la plataforma web; carnejovenlarioja.com

SORTEO

Además y con el fin de llegar a todos los jóvenes riojanos, desde el IRJ se ha lanzado un sorteo en redes sociales para que, una vez tengan claro el curso que quieren realizar, participen a través del Instagram de carné joven y comentar la publicación relacionada.

Para ello tendrán que "seguir" tanto a carné joven como al IRJ y compartir esa publicación en sus redes sociales. El plazo para participar se abre este miércoles, 18 de marzo, y estará activo hasta el 27 de marzo. El sorteo se realizará el 30 de marzo y habrá 10 ganadores que podrán acceder a los cursos de forma gratuita.

Alcaide ha recordado finalmente que todos aquellos jóvenes que todavía no cuenten con el carné joven pueden acudir a cualquier oficina de Caja Rural de Navarra para adquirirlo.

ADR FORMACIÓN Y CAJA RURAL DE NAVARRA

Estos cursos son posibles gracias a ADR Formación que ofrece la plataforma online para llevarlos a cabo. La directora de Cuentas de ADR Formación, María Fernández, ha destacado la "constante evolución de los cursos" que se adaptan perfectamente al mercado laboral. Sobre la plataforma -ha añadido- es "cómoda y sencilla para dar acceso a contenidos de calidad, conocimientos y aprendizaje con tutores expertos.

Finalmente, Luis Ruiz de Caja Rural de Navarra ha asegurado que su entidad está comprometida "con el desarrollo de los jóvenes". "Invertir en ellos es invertir en futuro, en bienestar y en capacidad de construir una región más preparada. Todo ello a través de una oferta formativa moderna, diversa y alineada con las necesidades reales del mercado laboral".