Desde Irún hasta Ubrique andando; José Antonio Nieto llega a Logroño dentro de su reto de visibilizar el cáncer infantil

Recorrerá, en 131 jornadas, un total de 5.500 km por toda España
LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El deportista andaluz, José Antonio Nieto Peña, ha hecho parada este miércoles en Logroño dentro de su reto solidario '5.500 km por una sonrisa. Contra el cáncer infantil'. Su objetivo: Realizar 131 maratones en 133 días, con dos días de descanso, para dar visibilidad y recaudar fondos para la asociación 'Proyecto Por Una Sonrisa', con sede en la provincia de Cádiz.
En su llegada a la capital riojana ha sido recibido por la concejala, Laura Arrieta, quien le ha hecho entrega de un detalle con el que, además de reconocer su esfuerzo diario, Nieto pueda recordar en el futuro su paso por la ciudad riojana.
Frente al Ayuntamiento de Logroño, Nieto ha explicado que este proyecto consiste en recorrer 5.500 kilómetros a pie por toda España, desde Irún a Ubrique para intentar recaudar dinero para la asociación que trabaja con niños y adolescentes con cáncer.
El reto lo comenzó el pasado 29 de junio y la previsión es llegar a Ubrique el próximo 8 de noviembre.
LOGROÑO, LA PARADA NÚMERO 74
Como ha destacado, Logroño es su parada número 74 y realiza una media de 44 kilómetros diarios. Andando y con solo una mochila, Nieto continuará su aventura porque, como ha destacado, "la mochila es lo que menos pesa. Dentro hay un sentimiento, muchas emociones y la verdad es que queremos poder seguir cargándola con todas estas personas que después nos van acompañando, de ayuntamientos que nos reciben... y todo ello ayuda a seguir adelane".
Aunque recorre los kilómetros la mayoría del tiempo solo, sí que es cierto que se siente muy acompañado porque "hay mucha gente que me apoya e incluso vienen a verme o a saludarme cuando se enteran de que estoy por una ciudad o un pueblo".
Con todo ello -afirma- "estamos muy contentos porque estamos dando una visibilidad importante al cáncer, nuestro principal propósito, concienciar todo lo que podamos y ese donativo tan importante que a través de las redes podemos hacerlo".
"Es un camino muy solitario pero tengo un gran equipo detrás". Tras la jornada de hoy, mañana por la mañana saldrá a las 04,00 horas para acudir al siguiente destino: Cirueña. Se pueden realizar donativos por Bizum en el siguiente número de teléfono: 628 73 56 54.