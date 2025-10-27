Isabel Araque (UGT) cree que el Gobierno "debe desbloquear la Mesa de Función Pública y retomar conversaciones"

Secretaria general UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, reúne a más de un centenar de afiliados del sindicato riojano - UGT LA RIOJA

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ve fundamental que el Gobierno desbloquee la Mesa de Función Pública y retome "sin demora las conversaciones". Así lo ha dicho este lunes en una asamblea informativa con más de un centenar de delegadas, delegados y personas afiliadas del sindicato, en la UR.

La visita de Araque se enmarca en las jornadas sobre Transformación Digital en las Administraciones Públicas, que se celebrarán mañana día 28 y el 29 de octubre en el hotel NH Herencia Rioja. Estas sesiones abordarán cuestiones como la digitalización del sector público, la desconexión digital, la inteligencia artificial o la gestión de algoritmos laborales desde la negociación colectiva. La secretaria general participará en la apertura de las jornadas, que se prevén muy útiles para la formación digital.

Araque ha reunido a representantes de todos los sectores que forman parte de la federación: Comunidad Autónoma, Administración General del Estado, Servicios de Atención Social, Enseñanza, Justicia, Sanidad y Servicios a la Comunidad. En un formato abierto y participativo, las personas delegadas han podido trasladar sus inquietudes y preguntas sobre la situación de cada ámbito.

Uno de los temas centrales del encuentro ha sido la concentración convocada para este jueves 30 de octubre a las 12,00 horas frente a la Delegación de Gobierno. UGT reclamará "la reapertura inmediata de la negociación con Función Pública para alcanzar un nuevo acuerdo salarial que mejore las condiciones de las y los trabajadores públicos, tanto a nivel estatal como en La Rioja".

Isabel Araque ha insistido en que el Gobierno debe desbloquear la Mesa de Función Pública y retomar sin demora las conversaciones. "Las nóminas siguen congeladas y el personal público no puede seguir perdiendo poder adquisitivo mientras el Ejecutivo dilata la negociación". Además, Araque ha hablado de otros temas pendientes como la jubilación parcial anticipada prometida por el Gobierno central, todavía pendiente.

La secretaria general ha advertido de que, si no hay avances, UGT intensificará las movilizaciones, con nuevas concentraciones e incluso posibles jornadas de huelga en el sector público si el Gobierno no retoma las negociaciones.