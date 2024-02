IU anuncia que "no retirará la pancarta de 'Stop Genocidio' al no sentirse interpelados por la resolución"

LOGROÑO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida responde a las recientes noticias sobre la pancarta de 'Stop Genocidio' colgada de las dependencias de su grupo en el Parlamento de La Rioja anunciando que "no nos sentimos interpelados por esta resolución de la Mesa de la Cámara riojana".

Desde la formación dicen entender que las fachadas de los edificios institucionales "no son lugar para la propaganda política o partidista de ningún tipo, pero, afirman que no es el caso de su pancarta".

"Entendemos que la pancarta que ahora mismo está colgada, que lo único que reza es 'Stop Genocidio', lo cual se incluye dentro de la Declaración Universal de los Derechos, que está además reconocida en la Constitución Española, en el apartado 2 del artículo 10, no supone ningún tipo de símbolo partidista, político, ni ideologizado".

"Se trata de una simple reivindicación de uno de los pilares básicos de nuestras instituciones y de nuestra Constitución, que además no apela a ninguna causa política concreta, ni está vinculada a ningún partido político. Si hay algún partido que considera que los derechos humanos no son parte de su ideología o de su programa político, los que están fuera de la institucionalidad son ellos", ha declarado la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno.

"No entendemos en ningún caso como una pancarta de este tipo se puede llegar a interpretar como un hecho publicitario o partidista. Por lo tanto, y al no haber recibido ningún requerimiento formal por parte del Parlamento, entendemos que es una resolución que nada tiene que ver con nuestra pancarta. No vamos a quitar la pancarta y procederemos al estudio de acciones legales para afrontar la situación en el caso de que se nos requiera oficialmente su retirada", ha anunciado Moreno.

Desde IU hacen alusión a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón relativa a la colocación de una bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Zaragoza manifestando la no vulneración de la neutralidad institucional, dado que el legislador debe impulsar medidas positivas de apoyo al colectivo LGTBI.

"Qué no decir de un texto contra el genocidio y, por tanto, en defensa de los derechos humanos cuyo cumplimiento tiene rango constitucional y desde luego obliga a los poderes públicos a visibilizar, apoyar y defender el cumplimiento de los mismos. Más les valdría tener el mismo interés y la misma celeridad para retirar los símbolos franquistas que van en contra de la aprobada Ley de Memoria Democrática", ha concluido Moreno.