IU asegura que el Gobierno riojano ya no tiene excusas para abordar el acogimiento integral de los menores migrantes

Salvamento Marítimo durante el rescate de una patera en aguas de Canarias - SALVAMENTO MARÍTIMO

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de IU La Rioja, Henar Moreno, ha asegurado que el Gobierno de La Rioja "ya no tiene ni una excusa" para no atender a los menores migrantes no acompañados que lleguen a nuestra región, tras la financiación adicional de 35 millones de euros que ayer se aprobó por parte del Gobierno de España (300.000 para La Rioja en este 2026) para las ccaa.

"El Gobierno de La Rioja ya tiene los recursos necesarios para abordar las necesidades de estos menores", ha afirmado.

Tras criticar "la dejación" por parte del Ejecutivo liderado por Gonzalo Capellán en La Rioja en este asunto que "coge el dinero pero luego privatiza", desde IU recuerdan que esta cuantía económica no está solo para acogerles sino que también "se debe hacer un acogimiento integral, en formación, en idioma y en recursos económicos para estos jóvenes".

Todo porque, como ha indicado, en estos momentos "no hay ni un solo euro para que los profesionales que se encargan de trabajar con esos chicos y chicas puedan hacer frente al más mínimo gasto ordinario del día a día".

Por lo tanto, asegura Moreno, el Partido Popular "ya no tiene excusas en ningún momento para no destinar los recursos necesarios a estos menores" y les pide que no hagan "dejación de funciones, que es lo que han estado haciendo hasta ahora".

Los recursos -reitera- tienen que servir para que "haya un control efectivo y que esa integración se produzca desde el minuto cero". Por lo tanto, pide más "implicación" del Gobierno riojano.

DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA

Aunque desde IU felicitan a la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, por acudir a la Conferencia Sectorial que abordaba este asunto y, además, "votara a favor" de dicha partida también le solicitan que ahora "sea coherente y dé cumplimiento a dicha normativa".

Porque, como ha añadido, "queremos saber qué va a hacer el Partido Popular de La Rioja si en la próxima legislatura necesitan del apoyo de la extrema derecha en nuestra comunidad?". Es más, prosigue: "¿Van a hacer lo mismo que han hecho las comunidades de Castilla y León, de Aragón y de Extremadura, de dejarle las competencias a Vox e impedir que vayan a las comisiones sectoriales y defender el incumplimiento sistemático de las normas o se va a plantar de una vez por todas?.

VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

En otro orden de asuntos, la líder de IU regional ha recordado que ayer también se aprobó el real decreto que regula el registro central de información sobre violencia contra la infancia y la adolescencia. Una violencia -ha dicho- "claramente desproporcionada" y que, además, está "invisibilizada".

Se regula también la modificación de la ley de violencia vicaria que automatiza "la imposibilidad de que los padres agresores puedan tener custodia pero que también puedan ser privados en base a la nueva normativa de esa patria potestad. Una buena noticia por la que celebramos que el Gobierno de La Rioja haya acudido a esta conferencia".

"Esta es la senda por la que tiene que discurrir y es que si de verdad nos vamos a oponer a las políticas de la extrema derecha lo tenemos que hacer también colaborando con las instituciones del gobierno de España con independencia del color que tenga".

Desde Izquierda Unida -culmina- "vamos a seguir defendiendo el impulso al incremento presupuestario en todos estos ámbitos para garantizar que la integración se hace en condiciones de equidad y de justicia social".